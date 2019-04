Beta et Alpha dans l'épisode 12 de "The Walking Dead"

publié le 10/04/2019 à 11:07

Alpha et Beta. Ces deux noms suffisent à faire trembler les fans de The Walking Dead depuis la saison 9 de la série. On a beau savoir peu de choses sur ce terrible duo de Chuchoteurs, Ryan Hurst (Beta) promet que la saison 10 développera leur relation toxique et violente.



Lors de la Walker Stalker Convention, grand rassemblement de fans de The Walking Dead, à Londres fin mars 2019, l'acteur qui a fait ses premiers pas dans la série sous le masque de Beta, a en effet confié : "Pourquoi Beta, ce géant psychopathe suit partout Alpha ? Dans la saison 10, Angela [Kang, la showrunner] et moi, nous avons exploré leur relation pour avoir certaines réponses. On essaye de voir s'il peut exister des divergences entre eux. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire".

De quoi attiser la curiosité des fans, pourtant de moins en moins nombreux à suivre la série, comme le rapporte le média américain Deadline. Cruels et violents, Beta et Alpha ont fini la saison 9 en apothéose. Alpha a décapité Henry, Tara et d'autres membres de la Colline avant de poser leurs têtes sur des piques. Beta quant à lui, fouette sa cheffe dans les dernières minutes de l'épisode 16, pour la préparer à "la suite". Ambiance... "Je ne peux pas en dire plus, mais ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle donne des réponses très lentement", poursuit Ryan Hurst. Rendez-vous en octobre 2019 !