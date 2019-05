publié le 24/05/2019 à 06:26

Il n'y a pas que Game of Thrones dans la vie. Depuis la fin de la saison 8 de la série développée par HBO et inventée par George R. R. Martin, les fans de dragons, d'épées et de prophéties sont orphelins. Mais le succès considérable de cette série de fantasy, digne successeur du Seigneur des Anneaux de Tolkien avec une bonne dose de politique en plus, a donné quelques idées aux producteurs.



L’objectif de ces prochaines années pour toutes les chaînes américaines est de créer le futur Game of Thrones. Heureusement pour eux, des dizaines de sagas littéraires longues, riches et très populaires attendent sur les étagères des bibliothèques depuis des années. Il n'y a qu'à se servir.

Que ce soit l'immense saga de La Roue du Temps, commencée il y a des décennies, ou les très modernes trilogies d'auteures comme N.K. Jemisin ou Leigh Bardugo, les producteurs et diffuseurs ont de quoi nourrir les fans de magie et d'intrigue pour des années. Nous avons repéré pour vous les projets les plus prometteurs...

1- "Le Seigneur des Anneaux"

Il faudra attendre 2020 voire 2021 avant de pouvoir découvrir les premiers épisodes de cette série très prometteuse. L'objectif d'Amazon Prime est d'offrir au public une nouvelle saga d'heroic-fantasy capable de prendre la relève de Game of Thrones qui vient de se terminer. Le budget d'un milliard de dollars qui est prévu devrait offrir du grand spectacle pour peu que les réalisateurs et acteurs soient talentueux.



D'après les premiers indices dévoilés par Amazon, ce projet simplement baptisé "Le Seigneur des Anneaux sur Prime" pourrait placer l'intrigue bien avant la quête de Frodon pour détruire l'Anneau unique de Sauron. Dans un message, le compte Twitter de la série a fait une révélation d’ampleur avec cette simple phrase : "Bienvenue dans le Deuxième Âge".



Le Deuxième Âge est une période durant laquelle Sauron n'était pas un grand œil rouge ou une âme dans une armure de métal. Il avait l'apparence d'un homme ou d'un elfe. Il était un puissant Maia, comme Gandalf et Saroumane et il utilisait ses pouvoirs pour séduire ses ennemis et répandre les ténèbres. La carte du monde révélée par Amazon fait un focus tout particulier sur l'île de Númenor, une terre de légende dans l'univers étendu de Tolkien qui pourrait aisément être le théâtre d'une nouvelle série épique.

"Le Seigneur des Anneaux", la série : la carte dévoilée par Amazon Prime sur Twitter Crédit : Capture d'écran Twitter

2- "À la Croisée des mondes"

La trilogie de Philip Pullman a été un véritable succès en librairie. À la croisée des mondes à fait rêver les enfants et les adolescents quand Harry Potter devenait un succès colossal. Cependant, l'oeuvre n'a pas connu le même succès au cinéma que le célèbre sorcier de J.K Rowling.



La jeune Lyra et son daemon n'a connu qu'un film : La Boussole d'Or. Un film avec un casting cinq étoiles (Nicole Kidman, Eva Green, Daniel Craig...) qui n'a pourtant pas eu le succès escompté. Critique de certaines organisations religieuses, critiques de la presse, succès moyen au box office. Il n'y a jamais eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui.



C'est HBO et BBC One qui sont à la tâche. Le casting sera moins hollywoodien mais restera de haut vol avec James McAvoy (X-Men, Split) dans le rôle de Lord Asriel ou Lin-Manuel Miranda (Hamilton, Mary Poppins Returns) dans celui de Lee Scoresby. L'héroïne sera jouée par la jeune actrice Dafne Keen qui a crevé l'écran dans le film Logan.

> His Dark Materials: Season 1: Official Teaser | HBO

3- "The Bloodmoon"

Westeros reviendra sur nos écrans. Ce n'est plus un secret, avant le lancement de la dernière saison, HBO avait commandé cinq spin-offs de Game of Thrones, des aventures dérivées de la série d'origine, qui se dérouleront dans le monde pensé par George R. R. Martin. Cependant, un seul de ces projets se trouve actuellement en développement.



Selon des informations confirmées en juin 2018 par l'auteur sur son propre blog, il s'agit d'un préquel, une série sur des événements antérieurs à ceux de Game of Thrones, situant son intrigue des milliers d'années avant l'Ère des Targaryen, et les naissances de Cersei, Jaime, Jon ou Daenerys.



Le tournage aurait débuté en Irlande, le préquel ne s'intitulerait pas The Long Night, (La longue nuit) - titre un temps envisagé en référence à l'hiver interminable marquant l'arrivée des Marcheurs Blancs qui ont anéanti les Premiers hommes - mais "The Bloodmoon". La série suivra notamment les Premiers hommes, les Enfants de la Forêt et reviendra aux origines des Marcheurs Blancs. La série promet également d'explorer les mystères d'Essos et livrera son lot d'informations sur certains ancêtres des Stark présents dans les légendes du Nord.

L'actrice Naomi Watts au Festival de Cannes 2016 Crédit : Valery HACHE AFP

C'est l'actrice hollywoodienne Naomi Watts (Mulholland Drive, King Kong, J.Edgar) qui sera la tête d'affiche de cette série qui ne manquera pas d'avoir un casting mémorable. La date de diffusion est un mystère mais cela pourrait rapidement arriver sur nos écrans en 2020-2021.

4- "Le Nom du Vent"

Le Nom du Vent est le titre du premier tome d'une trilogie écrite par l'auteur américain Patrick Rothfuss. Il s'agit d'une trilogie tout bonnement formidable qui raconte les aventures de Kvothe, ancienne légende vivant désormais très discrètement. Chaque livre conte la vie de ce personnage : son enfance, son adolescence et son entrée fracassante dans le monde des adultes. La musique, une forme de sorcellerie toute scientifique, de l'humour et quelques grands traumatismes... Cette saga a tous les ingrédients d'un grand succès si elle est produite avec de bons moyens. Les livres ne trônent pas en haut des classements du genre "fantasy" pour rien.



Hollywood s'intéresse d'ailleurs de près à cette trilogie. Après la 20th Century Fox, c'est Lionsgate qui a proposé la réalisation d'un film, d'une série et d'un jeu vidéo, qui seraient produits par Lin-Manuel Miranda, l'homme derrière la brillante comédie musicale Hamilton. La partie musicale semble entre de bonnes mains, reste à trouver un bon casting et des décors à tomber. Les films, dont le premier pourrait être réalisé par Sam Raimi (Spider-Man), raconterait l'histoire de Kvothe et la série télé (qui serait diffusée sur Showtime) utiliserait le même monde mais d'autres personnages; Une façon pour l'auteur d'élargir son univers sur d'autres médias.

5- "La Roue du Temps"

C'est une saga gigantesque. Publié en 1990, le cycle compte, selon les éditions, entre 12 et 22 tomes. Débuté par l'Américain Robert Jordan, décédé en 2007, La Roue du Temps a été terminée par un autre auteur célèbre de fantasy, Brandon Sanderson. L'œuvre présente des éléments qui en feraient une série très populaire : une longévité certaine pour assurer au moins 10 saisons et des personnages féminins centraux et puissants, les Aes Sedai, capables de manipuler le Pouvoir unique.



La saga dispose d'une notoriété telle qu'il est surprenant qu'elle n'ait pas déjà été adaptée. On compte déjà des bandes dessinées, des jeux vidéo, des albums tirés de l'univers. Après moult rebondissements juridiques, il a été annoncé en février 2018 que Sony Pictures Television et Amazon auront en charge l'adaptation d'une série télévisée. Rafe Judkins, ancien candidat de Survivor (le Koh-Lanta américain) et scénariste de la série Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. est pressenti pour le scénario et la production de cette série.

6- "The Witcher"

Saluée par bon nombre de lecteurs et de passionnés de jeux vidéo, l'excellente licence The Witcher devrait offrir son lot de belles surprises malgré une première petite déception des fans lors de la publication du premier visuel de la série.



Henry Cavill, qui campera le rôle du sorceleur Geralt de Riv, apparaît en effet avec des cheveux blancs un peu trop synthétiques, le visage parfaitement rasé qu'on lui connaissait dans Man of Steel (entre autres) et une prestance un peu trop théâtrale pour parfaitement incarner le tueur de démon taciturne que tout le monde connaît et admire. Les actrices Freya Allan et Anya Chalotra vont rejoindre cette aventure peuplée de sorcières politiciennes, d'un guerrier mutant et de créatures monstrueuses. Freya Allan campera l'impétueuse et mystérieuse Ciri, tandis qu'Anya Chalotra sera l'indomptable sorcière Yennefer.



La série, inspirée de l'oeuvre de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski, n'a pour l'instant aucune date de diffusion précise. Nous pouvons l'espérer pour la fin 2019-début 2020. Sean Daniel et Jason Brown, qui ont travaillé sur la série The Expanse, seront les producteurs exécutifs et Andrzej Sapkowski sera un consultant. Lauren Schmidt Hissrich, productrice de Daredevil et des Defenders sera la showrunner. Des anciens réalisateurs de Game of Thrones ou Outlander ont été appelés à travailler sur le projet.



Pour vous faire une idée de l'univers, voici une bande-annonce du jeu vidéo The Witcher 3: Wild Hunt.

> The Witcher 3: Wild Hunt - Launch Cinematic

7- "Shadow & Bone"

Changement de paysage pour cette saga littéraire qui, pour une fois, a été écrite par une femme : Leigh Bardugo. Cette série nous plonge dans une Russie du XIXème siècle complètement réimaginée. Fracturée par une calamité surnaturelle, la Russie est attaquée par des monstres. Pour voyager en sécurité, les habitants se tournent vers les Grisha, des individus capables de manipuler la réalité. L'héroïne de cette histoire se nomme Alina, elle peut manipuler et créer de la lumière, une arme rare pour affronter les ténèbres qui rodent.



Le projet a été d'abord acquis par DreamWorks Television qui a finalement cédé sa place à Netflix. C'est le scénariste de Bird Box et Premier contact Eric Heisserer qui sera le showrunner et il sera épaulé par Shawn Levy de Stranger Things' à la production. La première saison comptera 8 épisodes. La cible des livres est plutôt "young adult", donc le public-cible pourrait être moins vaste que celui de Game of Thrones. Mais l'ambiance russe pourrait séduire et offrir un bon bol d'air frais dans un univers dominé par des forteresses, des armures et des dragons dans des paysages celtiques.

8- "La Cinquième Saison"

Il s'agit de la saga de romans qui remportent tous les plus prestigieux prix en ce moment, prix Hugo ou Nebula, rien n'échappe à N. K. Jemisin, l'auteure afro-américaine de La Cinquième Saison. Dans son monde, les habitants subissent de terribles catastrophes naturelles sur un continent unique. Son monde connaît un grand nombre de communautés, de castes et d'espèces. Parmi eux, les Orogènes se distinguent par leur capacité à calmer ou amplifier les activités sismiques en absorbant l'énergie environnantes et la redirigeant.



L'histoire suit les aventures de trois personnages féminins dans ce monde dévastés et très divisés. C'est le groupe TNT qui a acquis les droits en 2017 pour produire une série. La scénariste de Sleepy Hollow, Leigh Dana Jackson devrait écrire le "pilot" et le créateur de la série Heroes (oui, souvenez-vous Heroes...), Tim Kring, devrait être le producteur exécutif de cette adaptation. Cette saga aux accents écologistes et féministes pourraient séduire le public mais la série est encore confidentielle même chez les amateurs de fantasy si on la compare à l'oeuvre de Tolkien, Martin ou Jordan.