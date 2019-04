publié le 08/04/2019 à 12:23

La saison 10 de The Walking Dead fait déjà parler d'elle, 6 mois avant sa diffusion. Et pour cause : Michonne (Danai Gurira) quittera la saison en cours de diffusion, comme Andrew Lincoln (Rick) et Lauren Cohan (Maggie) lors de la saison précédente.



Danai Gurira quittera en effet la saison 10 en cours de diffusion pour les tournages de Black Panther 2 où elle reprendra son rôle d'Okoye, la cheffe des Dora Milaje, et du premier film The Walking Dead consacré à Rick. Pour autant, la shwowrunner Angela Kang tient à rassurer les fans, d'ailleurs de moins en moins nombreux à suivre la série. Le final de la saison 9 a en effet enregistré le plus mauvais score d'audience de l'histoire de la série, comme le rapporte Deadline.

"Nous sommes impatients de raconter l'histoire étoffée de Michonne pour la saison 10. Elle aura un rôle important dans cette prochaine saison", explique-t-elle au média américain Deadline. Un rôle important bien que "diminué". Voilà de quoi attiser la curiosité des fans. Reste à savoir si la série pourra survivre sans Michonne, véritable pivot du show et ce, bien avant le départ de Rick.