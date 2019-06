publié le 11/06/2019 à 18:33

Annoncé depuis 2 ans, Marvel's Avengers s'offre enfin une bande-annonce et une date de sortie. Le 15 mai 2020, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le jeu sur PS4, Xbox One et PC.



Réalisé par Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montreal, Marvel's Avengers raconte comment les Avengers ont été hués par la société, après être tombés dans un guet-apens. La ville de San Francisco est alors frappée d'une bombe nucléaire. Devenus des hors-la-loi pendant 5 ans après la tragédie, Iron Man, Captain America, Thor, Black Widow et Hulk reviennent dans la lumière pour sauver le monde d'une nouvelle menace.

Alors que le jeu était très attendu par la communauté Marvel, les fans sont très vite montés au créneau sur Twitter. En cause ? Les designs des personnages, qui n'ont pas été adaptés à partir des visages de Robert Downey Jr. (Iron Man), Mark Ruffalo (Hulk), Chris Evans (Captain America), Scarlett Johansson (Black Widow) et Chris Hemsworth (Thor).

Thor "ressemble à Jésus"

Ainsi, Thor "ressemble à Jésus" et la tenue de Captain America fait penser à "l'uniforme d'un CRS", peut-on lire sur Twitter peu après la sortie de la bande-annonce. Même constat chez les fans internationaux, qui n'hésitent pas à demander que les designs des Avengers du jeu soient entièrement refaits. Pour le moment, Square Enix, Crystal Dynamics et Eidos Montreal n'ont pas commenté les réactions négatives des joueurs et des joueuses,

#avengers #e3 Mais Wtf!? Thor c’est jesus et Captain America c’est un CRS je suis pas totalement fan de ce qu’ils nous ont montrer je m’attendais plus a un monde ou Spider-Man sur ps4 serais présent mais enfaite...Non, reste a voir ¿ pic.twitter.com/meQbZ2er2R — ¿Lion (@Breezyblvc) 11 juin 2019

Perso a part Thor qui semble revenir de Sparte et Captain qui ressemble à un CRS de 50 piges je trouve que ça passe #Avengers pic.twitter.com/tcpQCnAA5z — Alex (@AleCross_) 11 juin 2019