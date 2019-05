publié le 25/05/2019 à 07:35

Depuis le 21 mai 2019, les fans de Game of Thrones sont "en deuil". Après 8 saisons et 73 épisodes, la série la plus populaire de sa génération est terminée. Si certains continuent de vilipender cette ultime saison en signant une pétition demandant la réécriture des six épisodes par "des scénaristes compétents", d'autres cherchent déjà des séries pour se changer les idées.



Il n'aura pas fallu attendre la naissance de Game of Thrones pour découvrir l'univers médiéval sur le petit écran. Depuis les années 2000, de nombreuses séries fantasy ont été diffusées, sans pour autant connaître le même succès que GoT. Cela n'empêche pas de vous dévoiler notre petite sélection de 7 shows pour vous réconforter.

Complots, sexe, batailles et humour... Un mélange de tons et d'univers, des répliques de Kaamelott au sanglant Ragnar de Vikings, sans oublier Les Tudors, remarquable fresque sur le roi le plus scandaleux de l'Angleterre.

1. "Vikings", pour les batailles

La série "Vikings" possède 6 saisons Crédit : MGM Television

Vous avez aimé les scènes de guerre dans GoT ? Vous allez adorer l'ambiance de Vikings. Dans cette série diffusée sur Hulu et Amazon Prime, vous êtes plongés dans un univers aussi violent que fascinant. L'histoire ? Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) est un puissant guerrier Viking au destin incroyable. On le découvre simple fermier, qui décide de se rebeller contre son chef Haraldson pour attaquer les terres de l'Ouest, riches des trésors des monastères. Avec sa soif de gloire et de violence, Ragnar va changer le cours de son histoire et devenir l'un des guerriers les plus redoutés du Danemark. Une hargne et un courage qui pourraient rappeler Daenerys...

2. "Kaamelot", pour l'humour

Pour rire du début à la fin d'un épisode, sans perdre l'essence médiévale de Game of Thrones, Kaamelot est la série pour vos zygomatiques. Perceval, Karadoc, Bohort, Leodagan, Lancelot, Merlin, Guenièvre, la Dame du Lac, Gauvin, Séli, père Blaise, Yvain... Avec ceux qui l'entourent, le roi Arthur campé par Alexandre Astier, a conquis un public qui s'esclaffe sur les moindres prises de paroles. Certes, dans Game of Thrones on ne se fendait pas la poire à tous les épisodes, mais vous aurez ici de quoi vous changez les idées.

3. "Les Tudors", pour les complots

Jonathan Rhys-Meyers dans le costume du roi Henri VIII Crédit : Showtime Networks Inc.

En matière de complots, meurtres, trahisons et sexe, Les Tudors est une série qui comblera les fans de Game of Thrones. Consacrée à Henri VIII (Jonathan Rhys-Meyers), Les Tudors vous entraîne dans la cour du Roi au XVIe siècle, dans toute sa splendeur et sa décadence. Au total, 38 épisodes et 4 saisons pour devenir incollable sur l'un des rois les plus connus de l'Histoire. Bonus : vous retrouverez Natalie Dormer (Margaery Tyrell) qui incarne Anne Boleyn.



4. "Outlander", pour l'érotisme au service de l'Histoire

Outlander étant une fresque romantique, la séduction, la nudité et les scènes torrides y ont une grande place. Érotiques sans jamais être vulgaires, elles pimentent agréablement la série sans devenir une figure imposée trop lourde. Le sexe est traité de différentes façons : un but, une preuve d'amour, une transaction politique, une menace, une violence...



Le voyage dans le temps permet d'évoquer les différences de mœurs, les avancées sur la question (et celles qui restent encore à faire) et les questions médicales et sociales liées à la question des grossesses ou des maladies vénériennes.

5. "Désenchantée", pour le ton décalé

La princesse Bean prête pour le combat Crédit : Netflix

Matt Groening (Les Simpsons) persiste et signe avec Désenchantée. Dans cette série animée, le public suivra les mésaventures de la princesse Bean, qui refuse de se marier au prince pour vivre ses propres aventures. Accompagnée d'un elfe et d'un démon, Bean parcourt le royaume, sans oublier de boire des litres de bière sur la route et de semer la zizanie.



6. "The Last Kingdom", pour le destin d'Uhtred

Uhtred, héros de "The Last Kingdom" Crédit : Kata Vermes/Carnival Films

Comme Game of Thrones, cette série diffusée sur Netflix est adaptée de romans à succès : The Saxon Stories de Bernard Cromwell. Vous allez découvrir l'aventure d'Uhtred, un orphelin, qui devra choisir de se battre pour le peuple qui l'a élevé ou son pays natal dans l'Angleterre du IXe siècle envahie par les Vikings.



7. "Gunpowder", pour Kit Harington

Kit Harington dans le rôle de Robert Catesby Crédit : BBC/PA

Minie-série anglaise de 3 épisodes, Gunpowder possède un scénario basé sur un événement historique : l'attentat manqué contre le roi Jacques Ier et le Parlement anglais par un groupe de catholiques, mené par sir Robert Catesby. Kit Harington incarne d'ailleurs ce dernier, au côté de Liv Tyler (Anne Vaux), Tom Cullen (Guy Fawkes) et Mark Gatiss (Robert Cecil).