publié le 03/01/2019 à 08:57

Avengers 4 n'en finit pas de faire parler de lui. Entre les théories de fans, une première bande-annonce qui explose un record, les (rares) déclarations du casting ou des frères Russo, tout y est pour augmenter l'impatience des fans. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



Depuis la sortie d'Avengers : Infinity War en 2017, les fans n'arrêtent pas de se poser des questions. Qui va ressusciter et comment ? Quand Captain Marvel arrivera-t-elle à la rescousse ? Les frères Russo donnent-ils de vrais indices sur l'intrigue de la suite ?

Des interrogations toujours en suspens auxquelles s'ajoutent les nouvelles zones d'ombre dévoilées par la première bande-annonce d'Avengers : Endgame. De quoi donner de sévères maux de crânes, même aux fans les plus assidus. Chez RTL Super, nous avons rassemblé 8 questions et théories autour du film le plus attendu de l'année 2019.

> Avengers : Endgame - Première bande-annonce (VOST)

1. Quels héros pourraient ressusciter et comment ?

Selon une théorie, Spider-Man, Scarlet Witch et leurs compagnons disparus pourraient revenir dans le monde des vivants grâce à la Pierre de l’Âme. Dans Infinity War, l'un des grands thèmes qui parcourt les 2h30 du film est que l'on ne peut pas sacrifier une vie pour une vie. On pourrait imaginer que les personnages encore vivants, les Avengers historiques (qui portent leurs rôles depuis très longtemps) donnent leurs vies pour que les nouveaux Avengers [Spider-Man, Black Panther...] quittent le monde parallèle de la Pierre de l'Âme.



Mais, la théorie la plus populaire est celle du voyage dans le temps, aux photos (non-officielles) du tournage d'Avengers 4, on a pu découvrir que Loki (Tom Hiddelson), Black Widow (Scarlett Johansson) et leurs compagnons portent leurs costumes et leurs looks d'Avengers (2011). Et il se pourrait bien que les vortex temporels du Royaume Quantique puissent aider nos survivants à retourner dans le passé, empêcher Thanos d'obtenir les Pierres et donc de claquer des doigts.

2. Où se trouve Thanos ?

L'armure de Thanos dans le trailer d'"Avengers : Endgame" Crédit : capture d'écran YouTube

Dans le trailer, Thanos boite dans un champ (à la manière de Russell Crowe dans Gladiator, pour certains fans), le Gantelet de l'Infini abîmé, mais toujours à son bras. C'est ici qu'il jouit d'une quiétude cosmique après avoir réalisé son terrible objectif : équilibrer le monde. Contrairement à une théorie populaire chez les fans, Thanos n'est ici pas dans le Soul World, une dimension de poche qui se trouve dans la Pierre de l’Âme.



Le 1er décembre 2018, Joe Russo a expliqué au média Collider : "Nous avons toujours appelé cette planète 'Titan 2' [Titan étant la planète d'origine de Thanos] et je pense qu'ils n'ont pas mis ce chiffre au hasard, puisqu'il a trouvé sa nouvelle maison". Reste à savoir si la planète existe réellement ou si elle est la création de la Pierre de l’Âme (autre que le Soul World).

3. Qui est Ronin, la nouvelle identité de Hawkeye ?

Jeremy Renner dans le trailer d'"Avengers : Endgame" Crédit : Marvel

Absent au cinéma depuis la fin de Captain America : Civil War, Hawkeye sera de nouveau au cœur de la bataille, mais sous une toute autre identité. Il est en effet devenu Ronin (un terme japonais qui désigne "un samouraï sans maître"). Dans la bande-annonce, tous les attributs de Ronin sont dévoilés : il se bat avec un katana moderne et non plus avec son arc et ses flèches, il est habillé de noir et il semble avoir terminé un combat de rues au beau milieu d'une grande métropole de l'Archipel nippon.



L'hypothèse la plus vraisemblable serait qu'après la mort de sa famille pendant le Décimation de Thanos, Clint soit devenu un guerrier bien différent du Hawkeye que l'on connait. Après tout, Jeremy Renner apparaît à l'écran au moment où Tony Stark prononce la phrase : "Nous avons perdu notre famille, nous nous sommes perdus aussi...".



4. Que signifie le titre "Avengers : Endgame" ?

C'est une référence directe à la réplique de Doctor Strange dans Avengers : Infinity War. Juste après que Thanos ne s'empare de la Pierre du Temps, le Sorcier Suprême souffle à Iron Man : "We are in the end game now" ("Nous sommes dans la phase finale maintenant"). Nous devons garder espoir. Doctor Strange a vu comment vaincre Thanos parmi les 14 millions de futurs alternatifs qu'il a visités. Nous n'avons pas d'autres choix que de lui faire confiance. Selon l'une des théories des plus en vogue (et des images de tournage d'Avengers 4), les Avengers vont voyager dans le temps pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini avant que Thanos les obtienne.

5. Où est passé Shuri ?

Sous la photo de Shuri, on peut lire "Missing" Crédit : capture d'écran YouTube

Que les fans se rassurent : Scott Lang est aussi porté disparu dans la bande-annonce d'Avengers : Endgame, mais il fait un retour surprise. Le logiciel de Bruce Banner n'a sûrement pas repéré Ant-Man car au moment du snap de Thanos, il se trouve dans le Royaume Quantique, un endroit hors de portée de notre monde (sauf si on a la technologie d'Hank Pym).



Shuri peut donc encore être en vie, mais probablement extrêmement bien cachée. Éminente scientifique, qui parvient à manipuler l'esprit de Vision et de sa Pierre, elle peut très bien avoir décidé de faire "disparaître" son pays. La technologie de Banner ne serait pas assez puissante pour la retrouver. Après tout, le Wakanda a vécu pendant des générations en autarcie, sans éveiller le moindre soupçon (sauf d'Ulysses Klaw) avant l'arrivée au pouvoir de T'Challa.

6. Comment Ant-Man est sorti du Royaume Quantique ?

Scott Lang arrive au QG des Avengers avec la machine d'Hank Pym Crédit : capture d'écran YouTube

Lors de sa dernière apparition dans la scène post-générique d'Ant-Man et la Guêpe, Scott Lang était coincé dans le Royaume Quantique, après les disparitions d'Hank Pym, Hope et Janet Van Dyne. Selon une théorie populaire, Ant-Man a pu s'échapper du Royaume Quantique grâce à un vortex temporel. Mais il se retrouve en 1983. Comme l'ont remarqué certains fans sur le forum Reddit, on remarque l'inscription "Strat Archive 1983" en haut à gauche dans l'image ci-dessus.



Certes, le QG des Avengers n'existait pas à l'époque, mais il se trouve sur les vestiges de la maison d'Howard Stark (le père de Tony). D'ailleurs, selon une rumeur insistante, John Slattery serait de retour dans le rôle d'Howard pour Avengers 4. Scott Lang pourrait alors le rencontrer en 1983 [Howard ne meurt qu'en 1991]. Grâce à la technologie Stark et le savoir d'Ant-Man sur le Royaume Quantique, il pourrait de nouveau voyager dans le temps et retrouver les Avengers survivants, à notre époque.

7. Captain America va-t-il vraiment mourir ?

Captain America en larmes dans la bande-annonce d'"Avengers : Endgame" Crédit : capture d'écran YouTube

Les fans Marvel ne savent plus où donner de la tête. Alors qu'en octobre 2018, Chris Evans faisait ses adieux à son personnage, après le tournage d'Avengers 4, le réalisateur Joe Russo sème le doute. Lors d'un entretien pour USA Today, le 29 novembre 2018, il a en effet déclaré : "Je pense que c'était [le tournage d'Avengers 4] plus intense en émotions pour lui que pour nous, uniquement parce qu'il n'a pas encore fini. Je ne vais pas expliquer ce que cela signifie, mais, le public comprendra vite de quoi je parle".



Captain America pourrait continuer d'apparaître dans les films, mais sous l'identité de Bucky ou de Sam Wilson, comme dans les comics. À moins que Steve Rogers retourne dans le passé grâce à la Pierre du Temps. Il y retrouverait Peggy Carter et pourrait démarrer une nouvelle vie, que le public ne verra pas forcément au cinéma. C'est pourquoi Chris Evans est doublement nostalgique : l'histoire de Captain America n'est pas finie, mais il ne pourra pas continuer à la raconter.

8. Scarlett Johansson et Sebastian Stan ont-ils spoilé la fin du film ?

> Scarlett Johansson Got Trashed With Her 72-Year-Old Doppelgänger

Sur le plateau de l'émission de Stephen Colbert en juin 2017, Scarlett Johansson parle d'une scène "où on est 32 super-héros, ça fait beaucoup". Au départ, les fans ont (logiquement) crû qu'elle dévoilait un moment clef d'Avengers : Infinity War. Mais, il n'y a pas de scène de ce type dans ce dernier. Pendant la bataille au Wakanda, une quinzaine de nos personnages préférés, tels que Black Panther, Scarlet Witch, Captain America, se retrouvent sur le champ de bataille. Et sur la planète Titans, on compte six personnages dont Star-Lord, Iron Man et Nebula.





Il se pourrait donc qu'Avengers 4 se termine par une scène de bataille d'anthologie. Une idée confirmée par Sebastian Stan. "On a tourné une scène… Je crois que tout le monde était là. Je ne peux rien vous dire de précis, mais ça a pris trois mois pour organiser ça. Vous regardiez autour de vous, et là, vous aviez Samuel L. Jackson [Nick Fury], Michael Douglas [Hank Pym d'Ant-Man], Michelle Pfeiffer [Janet van Dyne dans Ant-Man et la Guêpe] … Tout le monde était là."