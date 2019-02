publié le 09/11/2018 à 14:30

L'univers Marvel s'apprête à changer du tout au tout après Avengers 4. La suite d'Avengers : Infinity War clôtura en effet un cycle Marvel, démarré il y a 10 ans avec Iron Man (2008).



Alors que la bande-annonce d'Avengers 4 sera dévoilée au mois de novembre 2018, Marvel Studios prépare d'ores et déjà les prochains films. Certains sont encore tenus secrets, mais les fans espèrent retrouver Black Panther, Spider-Man ou encore découvrir le film solo de Black Widow.

Afin de vous y retrouver dans tous ces projets, RTL Super fait le point sur les prochains films de la Maison des Idées, qui feront partie de la Phase 4. D'autres seront annoncés, officialisés dans les prochains mois. Et la fin du rachat de la Fox par Disney, acté le 1er janvier 2019, permettra la création de nouveaux films qui réuniront, peut-être, les X-Men avec les Avengers.

"Spider-Man: Far From Home", juillet 2019 (officiel)

Tom Holland incarne avec brio le nouveau Spider-Man

Le jeune Peter Parker (Tom Holland) continue ses aventures, après sa première apparition dans Captain America : Civil War. Pour ce nouveau film, dont l'intrigue officielle n'a pas encore été dévoilée, on sait déjà que "Spidey" affrontera Mystério, incarné par Jake Gyllenhaal. Tout son pouvoir vient de ses connaissances en prestidigitation, hypnose et cascades. Face à cet ennemi, Spider-Man pourra compter sur deux anciens membres du S.H.I.E.L.D : Nick Fury (Samuel L. Jackson) et Maria Hill (Cobie Smulders). Enfin, selon une rumeur, Happy Hogan (Jon Favreau) sera aussi de la partie, après une apparition éclair dans une scène coupée d'Avengers : Infinity War.

"Doctor Strange 2", novembre 2020 (rumeur)

Benedict Cumberbatch dans "Doctor Strange" Crédit : Jay Maidment / 2016 Marvel

En juin 2018, Kevin Feige a bien confirmé que Doctor Strange 2 est dans les clous. Reste à savoir s'il sera une suite des aventures du héros incarné par Benedict Cumberbatch, ou le début d'un film sur un autre Sorcier Suprême (si le Doctor Strange que nous connaissons vient à mourir dans Avengers 4). En tout cas, Benedict Cumberbatch laisse planer le mystère. Interrogé le 2 novembre 2018 sur son possible retour au cinéma dans l'émission de Jimmy Fallon, l'acteur a expliqué : "Je suis devenu poussière. Je suis quelque part ou bien ici. Je fais probablement partie de votre chaîne alimentaire. Je suis dans votre estomac".

"Black Panther 2", février 2021 (rumeur)

Selon THR, Ryan Coogler devrait écrire le scénario de Black Panther 2 l'année prochaine. Le tournage est prévu fin 2019 ou début 2020. Avant cela, il s’attellera à un autre projet, le film Wrong Answer, qui lui permettra de retravailler avec Michael B. Jordan, l'interprète de Killmonger dans Black Panther. Selon les rumeurs, il pourrait revenir dans Black Panther 2, pendant un flashback ou d'entre les morts... Quant à Donald Glover (Solo : A Star Wars Story), il devrait incarner le nouvel ennemi de T'Challa. À moins que Ryan Coogler nous réserve une belle surprise en consacrant le film à Shuri, la petite sœur de T'Challa, qui deviendrait la reine du Wakanda, si son frère disparaît dans Avengers 4.

"Black Widow", mai 2021 (rumeur)

Annoncé plusieurs fois ces dernières années, le film dédié à la Veuve Noire est en bonne voie, comme l'a révélé le média américain Variety, en janvier 2018. La Maison des Idées a en effet recruté Jac Schaeffer pour s'occuper du script. Elle a notamment travaillé sur le court-métrage La Reine des neiges : Joyeuses Fêtes avec Olaf et la comédie Nasty Women avec Anne Hathaway.



Comme l'a annoncé THR, c'est Cate Shortland (Berlin Syndrome, Lore) qui a été recrutée en tant que réalisatrice. Toujours selon le média américain, le film devrait se dérouler des années avant les aventures de Black Widow dans Avengers. On pourrait donc s'attendre à un prequel, toujours avec Scarlett Johansson dans le rôle principal.

"The Eternals", 2022 (rumeur)

Les Éternels sont quasi immortels Crédit : Marvel Comics

The Eternals sera réalisé par Chloé Zhao (Les Chansons que mes frères m'ont apprises, The Rider), qui devient la première femme aux commandes d'un Marvel puisqu'Anna Boden collabore avec Ryan Fleck pour Captain Marvel (6 mars 2019). "Eternals est l'une des très nombreux projets dont nous commençons à parler activement pour voir si nous y croyons suffisamment pour le mettre ensuite sur une liste [des prochains films Marvel]", a d'ailleurs expliqué Kevin Feige, le patron de Marvel Studios au site The Wrap.



Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

Avec le rachat de la Fox, tout est permis

En rachetant la Fox, Disney obtient différentes licences et divers personnages bien connus des fans de Marvel. Les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le trublion Deadpool, tous des héros Marvel hébergés jusqu'alors chez la Fox, vont pouvoir unir leurs forces avec les Avengers. Il existe d'ailleurs des tonnes de crossover possibles. Avengers vs X-Men est sans doute l'exemple le plus parlant. La série de 12 volumes publiée en 2012 raconte la bataille entre les Avengers et les X-Men autour de l'existence de Phénix (la force surpuissante qui possède la télépathe Jean Grey).

Imaginer Deadpool qui vient sauver les Avengers et Captain Marvel dans Avengers 4 (24 avril 2019), Spider-Man qui se retrouve avec les X-Men dans Spider-Man : Far From Home (juillet 2019) ou encore Tornade et Black Panther qui tombent amoureux, comme dans les comics, dans Black Panther 2. Les rencontres sont infinies, mais il est encore bien trop tôt pour découvrir si elles sont réalisables. Comme le deal Fox-Disney se clôture en janvier 2019, il faudra certainement encore attendre de longs mois avant que Kevin Feige puisse utiliser les héros et héroïnes Fox dans les films Marvel...