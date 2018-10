Sam Feldt - Heaven (Don’t Have A Name) [feat. Jeremy Renner] (Official Music Video)

Pendant que les Avengers combattaient Thanos dans Avengers : Infinity War, Hawkeye poussait la chansonnette. C'est la conclusion légère et amusante à laquelle on peut arriver en découvrant Heaven (Don’t Have A Name), le nouveau titre du DJ Sam Feldt avec ... Jeremy Renner !



Le clip, dévoilé le 12 octobre 2018, ne montre malheureusement pas d'images de Jeremy Renner, que les fans retrouveront dans Avengers 4, le 25 avril 2019 en France. Selon les rumeurs, Hawkeye reviendra d'ailleurs sous l'identité de Ronin, probablement après la mort de sa famille lors du claquement de doigts de Thanos, à la fin d'Avengers : Infinity War.

"J'ai toujours été un grand fan des films et du talent de Jeremy Renner. Lorsque j'ai appris qu'il chantait aussi, je l'ai contacté et je lui ai proposé qu'on travaille sa voix ensemble", a d'ailleurs confié le DJ Sam Feldt au magazine Billboard. En avril 2015, Jeremy Renner avait effectivement fait sensation en interprétant au piano, une chanson consacrée à son personnage Marvel, sur le plateau de l'émission de Jimmy Fallon.

