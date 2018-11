publié le 06/11/2018 à 17:31

Gladiator a su s'imposer comme l'un des films les plus populaires des années 2000. Une réalisation soignée, une intrigue travaillée, et un casting 5 étoiles ont hissé ce long-métrage au panthéon des chefs-d’œuvre du cinéma.



À sa sortie, le 20 juin 2000, le long-métrage de Ridley Scott connaît un très large succès dans les salles de cinéma. Lors de la 73ème cérémonie des Oscars (le 25 mars 2001) le film est distingué à cinq reprises. Gladiator est désigné meilleur film et Russell Crowe - qui interprète le personnage du général romain Maximus Decimus Meridius - remporte la statuette du meilleur acteur.

La rédaction de RTL vous propose de découvrir les scènes les plus mythiques de ce classique qui a révolutionné le péplum [un genre cinématographique de fiction historique dont l'action se déroule durant l'Antiquité, ndlr] à une époque où celui-ci était encore timide.

1- Quand Maximus révèle sa véritable identité

> [Gladiator] Mon nom est Maximus Decimus Meridius

Nul doute que cette scène aura marqué bon nombre de spectateurs et spectatrices. Jeté dans une arène, le général Maximus Decimus (Russell Crowe) réussit à faire partie des derniers survivants après un combat acharné. Intrigué par l'exploit du guerrier, l'empereur Commode (Joaquin Phoenix) lui demande de se présenter.



Maximus retire alors son casque si particulier en forme de tête de tigre. "Mon nom est Maximus Decimus Meredius, commandant en chef des armées du Nord, général des légions Felix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Père d'un fils assassiné, époux d'une femme assassinée, et j'aurai ma vengeance, dans cette vie ou dans l'autre", lui répond-il avec fierté.

2- Sa femme et son fils ont été pendus

> Gladiator: The Spaniard returns home.

De retour chez lui, Maximus découvre que sa femme et son fils ont été assassinés sur les ordres de l'empereur Commode (Joaquin Phoenix). Blessé et fatigué par son voyage, il s'effondre en larmes devant leurs corps pendus. Une haine viscérale envers l’empereur Commode et ses soldats s'empare de lui.

3- "Force et honneur"

> Force et Honneur -F&H- Gladiator

"Force et honneur. À mon signal, déchaîne les enfers". Cette réplique fait partie des phrases cultes du cinéma. Elle est censée représenter la devise de l'armée romaine. Lors des batailles celle-ci a pour objectif de motiver les troupes.

4- Le combat final contre Commode

> The Gladiator - Maximus Kills Commodus

L'ultime combat entre Maximus et Commode fait partie des moments les plus marquants du long-métrage. Le héros parvient à tuer l'empereur dans une arène avec une dague. Blessé lors de son combat, le soldat romain meurt quelques instants seulement après avoir assouvi sa vengeance. La musique de Lisa Gerrard, Now We Are Free, vient conclure le péplum de manière magistrale.