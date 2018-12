publié le 12/12/2018 à 15:07

Spider-Man est de retour dans les salles de cinéma ce mercredi 12 décembre 2018. L'homme-araignée revient dans un film d'animation qui risque de surprendre bon nombre de spectateurs et spectatrices puisque celui-ci ne met pas un seul héros au centre de cette aventure mais plusieurs.



Un Spider-Man blond, un Spider-Man dépressif, Spider-Gwen, Spider-man Noir, Spider-cochon (merci aux Simpson), Peni Parker et Miles Morales : au total, sept Spider-Man apparaissent à l'écran. Pour réussir cette prouesse, Sony s'est offert les services de trois réalisateurs : Bob Persichetti (Le Chat Potté), Peter Ramsey (Les Cinq légendes) et Rodney Rothman (22 Jump Street).

Pour le scénario, l'équipe s'est entourée de Phil Lord et Christopher Miller, en charge de l'écriture du film La grande aventure Lego. Drôle, émouvant et poignant, leur pari a largement été gagné.

Visuellement, Spider-Man : New Generation, est une réussite totale. La direction artistique du dessin animé est sublime. Pendant près de deux heures vous allez en prendre plein les yeux.



> SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE - Official Trailer #2 (HD)

Un Spider-Verse où Miles Morales est au centre de l'histoire

Tout le monde connaît l'histoire de Peter Parker. Ce jeune étudiant new-yorkais mordu par une araignée radioactive qui va lui transmettre des pouvoirs hors du commun. Dans ce Spider-Man : New Generation, c'est Miles Morales, qui est au centre de l'histoire. Lui aussi habite New-York. Étudiant dans un lycée de Brooklyn, ce jeune métis à la coupe afro a des origines latino et africaines. Ce personnage était apparu dans un comic book en 2011.



Il mène une vie banale, sa mère est infirmière et son père agent de police. Très peu investi à l'école Miles préfère passer ses journées à graffer des murs. Muni de sa bombe de peinture, de son skate et de sa petite paire de Air Jordan 1 rouge, il arpente les rues de son quartier pour faire parler tous ses talents d'artiste.



Un beau jour, alors qu'il passe la journée avec son oncle Aaron, il se fait mordre par une araignée radioactive. Sur le moment rien d'anormal... mais quelques jours plus tard, il se rend compte qu'il dispose de capacités incroyables. Il peut marcher sur les murs, ses sens sont décuplés... bref, il dispose des mêmes pouvoirs que Spider-Man.

Au mauvais endroit, au mauvais moment, il va tomber nez à nez avec l'homme araignée. Les deux vont ainsi s'apercevoir de leurs similitudes. Seul problème : Wilson Fisk, alias le Caïd va ouvrir une sorte de distorsion temporelle, provoquant l'arrivée de multiples Spider-Man dans le monde de Miles Morales. Ensemble, ils vont devoir s’entraider afin de rentrer chacun dans leur propre dimension.



Attachant, drôle et terriblement combatif, Miles Morales va devoir montrer qu'il est, lui aussi, capable de porter ce prestigieux masque. "N'importe qui peut être Spider-Man", souligne le film.



Une réalisation aux petits oignons

Visuellement, le film est une réussite totale. Que ce soit au niveau de la direction artistique ou bien de l'animation Spider-Man : New Generation fait office de plus beau dessin animé Marvel réalisé à ce jour. Les couleurs sont sublimement bien choisies, le mélange entre les images de synthèses et l'esprit comic book est parfaitement réussi.



À la manière des bandes dessinées, des bulles apparaissent à l'écran pour exprimer les pensées des personnages ou même accentuer certaines actions, comme une explosion, une destruction de décor, ou bien encore la violence d'un coup de poing.

Le tout est accompagné d'une bande son hip-hop (New-York oblige) très entraînante : mention spéciale pour la musique Sunflower signée Post Malone et Swae Lee, qui lors des scènes de voltiges de Miles Morales saura à coup-sûr vous faire frissonner.

> Post Malone, Swae Lee - Sunflower (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Une réussite en tous points

Vous l'aurez compris, Spider-Man : New Generation est un véritable coup de coeur. En tous points, le film de Sony Pictures parvient à éclipser tout préjugé quant à l'idée de sa venue sur grand écran. Il est aussi réussi que les productions hautement hollywoodiennes des longs-métrages Marvel que l'on a connu ses dernières années.



Aussi agréable à regarder qu'un Spider-Man : Homecoming ou même qu'un Avengers, le film d'animation parvient à séduire tant visuellement que scénaristiquement. En sortant de la salle, on a qu'une hâte... découvrir une suite !