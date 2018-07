"Avengers : Infinity War" : on vous dit si Shuri a survécu

publié le 26/07/2018 à 20:00

Que s'est-il passé pour Shuri (Letitia Wright), la petite sœur de Black Panther et leur mère Ramonda (Angela Basset) à la fin d'Avengers : Infinity War ? Attention, la suite contient des spoilers sur Avengers 4.



Dans un récent entretien pour le média américain Screen Rant, Angela Basset donne enfin une réponse sur le sort de Ramonda [qu'on ne voit pas dans Infinity War] et Shuri, après le claquement de doigts mortel de Thanos. L'actrice confirme par la même occasion la théorie la plus populaire auprès des fans sur les deux héroïnes : elles sont vivantes. "Non [Ramonda n'est pas morte]. Ni ma fille. Shuri est l'une des filles les plus intelligentes du Wakanda", confie l'actrice qu'on devrait donc retrouver dans Avengers 4, la suite d'Avengers : Infinity War.

Avec la disparition de T'Challa, c'est Shuri qui deviendra la reine du Wakanda dans Avengers 4. Il faudra encore s'armer de patience avant d'en savoir plus sur l'intrigue du film, attendu dans les salles en avril 2019. D'ici là, les fans de Shuri pourront lire ses aventures dans une série de comics écrits par la romancière Nnedi Okorafor.