publié le 24/04/2018 à 16:31

Avengers : Infinity War promet de nous faire vibrer et voyager. Le film qui réunira la plupart des héros et héroïnes Marvel au cinéma, se déroulera en effet à New-York, dans l'espace et au Wakanda. Ce dernier est très important dans l'intrigue du film, comme on peut le voir dans les différentes bandes-annonces. Une grande bataille s'y déroulera, opposant Black Panther et ses sujets, avec Captain America, Black Widow, Bucky, entre autres, contre les forces extra-terrestres de Thanos.



Le titan veut à tout prix récupérer la Pierre de l’Âme, une des six Pierres de l'Infini, artefacts très puissants qu'on retrouve dans presque tous les films Marvel. C'est pour cela qu'il enverra son armée pour raser le pays et s'emparer de la Pierre qui se trouverait dans la météorite en vibranium qui s'est écrasé sur le Wakanda, il y a des millénaires.

Découvert dans Black Panther en février dernier, le Wakanda va donc continuer de dévoiler sa richesse et sa beauté dans Avengers : Infinity War. Afin d'être prêt(e)s pour la sortie du film, le 25 avril prochain, on vous dit en plus sur ce pays fictif d'Afrique Centrale, à l'histoire riche.

> Black Panther - Reportage : Le Wakanda se révèle

1. Un pays ultra-technologique

On l'apprend dans Black Panther, la terre du Wakanda est riche en vibranium, un métal indestructible grâce à une météorite qui s'est écrasée sur le pays il y a des millénaires. Au fil de leur histoire, les Wakandais(e)s ont appris à utiliser le métal pour en faire des armes, une source d'énergie et développer une technologie considérable. Trains à grande vitesse, néons futuristes, bouclier autour du pays qui le rend invisible... À côté, la technologie de Tony Stark/ Iron Man fait figure de gadgets.



C'est Shuri, la petite sœur de Black Panther qui dirige le labo du pays. Elle invente, fabrique et perfectionne les armures et les accessoires de son frère, mais aussi toutes sortes de véhicules comme une voiture qui se conduit à distance. La nature du Wakanda a aussi été impactée par le vibranium. C'est grâce à lui que serait née la plante qui permet à T'Challa / Black Panther d'augmenter ses sens et sa force.

2. Il est peuplé par 5 tribus

Black Panther dans la salle du conseil du Wakanda Crédit : Walt Disney / Marvel

Comme on l'apprend dans Black Panther, 5 tribus se partagent le territoire du Wakanda. Elles se livraient une guerre sans merci pour le vibranium, jusqu'au jour où Bashenga, un guerrier reçu la visite de la déesse Panthère Noire qui lui indiqua où se trouvaient les plantes qui lui donnèrent une force décuplée. Le guerrier devient ainsi roi et le premier Black Panthe, le protecteur du pays. Parmi les tribus, on compte celle des Jabaris dans les montagnes, dirigée par M'Baku qui porte une imposante fourrure du gorille blanc, animal sacré. Près de la rivière se trouve la tribu de Nakia, qui fait partie des Dora Milaje, la garde rapprochée du roi T'Challa/Black Panther. Dans les plaines, se trouve la tribu dirigée par W'Kabi dont la famille a été assassinée par Ulysses Klaw, le trafiquant d'armes qui cherche à piller le pays.



3. C'est une monarchie

Le Black Panther est le roi du Wakanda. Il monte sur le trône, comme le veut la tradition, à la mort de son père. T'Challa est le récent souverain du pays, après la mort de son père T'Chaka dans l'attentat perpétré par Zemo dans Captain America : Civil War. Dans Black Panther, on découvre les rites de l'accession au trône. Il se présente aux autres tribus du pays, qui peuvent décider d'envoyer un de leurs guerriers en combat singulier, pour tenter de remporter la couronne. Ensuite, T'Challa boit la boisson sacrée préparée à partir de l'herbe qui lui décuple ses forces. Il se retrouve ensuite dans l'au-delà où il peut rencontrer ses ancêtres et notamment son père. En tant que roi et héros, T'Challa doit assurer la paix dans son pays et le protéger des menaces extérieures.

4. Un pays qui sort tout juste de son autarcie

T'Challa lors de la conférence de l'ONU Crédit : Marvel Studios 2018

L'idée était déjà avancée avant la fin de Black Panther : le Wakanda va sortit de son autarcie et offrir au monde sa technologie de pointe. Une révolution pour le pays africain mené par T'Challa qui fait une annonce solennelle lors d'une conférence des Nations Unies. Les autres pays auront ainsi accès aux réserves de vibranium du Wakanda. Shuri, la petite sœur de T'Challa, sera chargée de transmettre son savoir scientifique.



De son côté, Nakia, la promise de T'Challa est nommée responsable d'un fond d'aides pour les Wakandiens dans le monde et pour les autres populations dans le besoin. Nul doute que la technologie wakandienne servira aux héros et héroïnes Marvel dans leur combat contre Thanos pour Avengers : Infinity War.