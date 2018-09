publié le 11/09/2018 à 21:10

Avengers 4 est de retour à Atlanta. La suite tant attendue d'Avengers : Infinity War est de nouveau en tournage, depuis quelques jours. Selon les premières informations, les scènes supplémentaires injecteront des moments au Wakanda de Black Panther. Mais, des photos de tournage non-officielles commencent à circuler sur Twitter. Attention, la suite contient des spoilers.



Attendu pour avril 2019, Avengers 4 n'en finit pas de passionner les fans. L'intrigue étant encore préservée par les frères Russo, la communauté Marvel n'a de cesse de réfléchir aux retours des héros et héroïnes, disparus à la fin d'Avengers : Infinity War.

Les fans ont d'ailleurs des yeux de partout, et les photos d'Avengers 4 qui fuitent sur Twitter, commencent à confirmer une théorie populaire sur le voyage dans le temps. Mais qui sont précisément les personnages de nouveau en tournage ?

Captain America, Black Widow et Ant-Man

La communauté Marvel est en ébullition puisqu'Avengers 4 commence à dévoiler certains de ses secrets de tournage. En ce moment, les fans savent que Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson) et Ant-Man (Paul Rudd) sont en train de tourner les scènes supplémentaires du film. Et comme on le remarque, Captain America a perdu sa barbe, tandis que Black Widow est de nouveau rousse.

Chris Evans, Paul Rudd and Scarlett Johansson film scenes for #Avengers4 - see pics from the set! https://t.co/10LwxF02SP — JustJared.com (@JustJared) 7 septembre 2018

Des détails qui prouvent que ces scènes se déroulent avant les événements de Captain America : Civil War et d'Avengers : Infinity War. En effet, après ce premier, Steve Rogers et Black Widow changent de look, pour échapper aux gouvernements qui les recherchent. Les deux héros sont devenus des hors-la-loi, pour avoir refusé de signer les Accords de Sokovie.



Leurs looks, qui sont les mêmes que ceux de The Avengers (2011), confirment donc la théorie la plus populaire autour d'Avengers 4 : un voyage dans le temps. Les survivants au claquement de doigts de Thanos, retourneraient en effet dans le passé, pour récupérer les 6 Pierres de l'Infini.

Howard et Tony Stark

Le jeune Tony Stark et ses parents Crédit : capture d'écran YouTube

Selon le média The Hashtag Show, John Slattery aka Howard Stak, le père d'Iron Man dans Iron Man 2, Captain America : Civil War et Ant-Man, aurait participé à des scènes supplémentaires d'Avengers 4 avec Robert Downey Jr. Des retrouvailles père-fils seraient à prévoir, lors des scènes de flashbacks, puisqu'Howard Stark et son épouse ont été assassinés par Bucky Barnes, comme on l'apprend dans Civil War.





Hawkeye

Absent d'Avengers : Infinity War, le célèbre archer sera bien au casting d'Avengers 4. Le 8 septembre 2018, Jeremy Renner a de nouveau posté une photo en écrivant " Cela fait plaisir d'être de retour". Sa nouvelle coupe de cheveux, confirmerait aussi la rumeur indiquant qu'il ne sera plus Hawkeye, mais Ronin. Une identité (à rapprocher du terme japonais Ronin qui désigne "un samouraï sans maître"), qu'il a déjà adoptée plusieurs fois dans les comics. Sa première apparition remonte à 2007 où il rejoint les Nouveaux Vengeurs après la Civil War. Selon les rumeurs Hawkeye deviendrait Ronin après la mort de sa famille, lors du claquement de doigts de Thanos, à la fin d'Avengers : Infinity War.

Les Gardiens de la Galaxie

Alors que Les Gardiens de la Galaxie 3 est repoussé jusqu'à nouvel ordre, depuis le renvoi de James Gunn par Disney, la super-team Marvel a bel et bien tourné des scènes supplémentaires sur Avengers 4. C'est Dave Bautista (Drax Le Destructeur), qui a dévoilé l'information à Digital Spy, la semaine dernière : "La production [des Gardiens de la Galaxie 3] est vraiment arrêtée pour le moment. Et cela pourrait jouer dans le sort réservé à nos personnages dans Avengers 4. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce qu'il va se passer... je sais que je suis présent dans Avengers 4, j'ai tourné mes scènes, de super scènes et j'aimerais qu'ils les utilisent. Mais je n'en sais rien".