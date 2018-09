publié le 21/09/2018 à 12:18

Ils faisaient partie du même univers dans les comics et ils seront bientôt réunis au cinéma. L'autre gang de super-héros, les X-Men, devraient bientôt pouvoir rejoindre les Avengers. C'est le grand patron de Disney, Bob Iger, qui l'a annoncé dans une interview auprès de nos confrères du magazine The Hollywood Reporter le 20 septembre 2018.



La question était directe : les studios Marvel vont-ils absorber la franchise X-Men (détenue par la Fox qui vient d'être rachetée par Disney) et est-ce que Kevin Feige, le boss de Marvel, supervisera tous ces super-héros ? "Je pense que c'est ce qui serait logique, a répondu Bob Iger. Je veux être très prudent sur cette question car tout n'a pas été communiqué aux gens de la Fox mais je pense qu'ils le savent. C'est faire preuve de cohérence que de superviser Marvel dans une seule entité. Il ne doit pas y avoir deux Marvel".

Le dirigeant de Disney n'est pas allé plus loin sur les détails créatifs mais il a aussi signalé que Deadpool ou les mutants pourraient tout à fait rejoindre les Avengers. "Kevin [Feige] a beaucoup d'idées. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'une d'entre elles... mais qui sait ?"

La fin des incohérences

Cette nouvelle devrait réjouir les fans des comics qui attendent enfin une cohérence dans le monde très riche des super-héros. Les Avengers comptent déjà des mutants dans leurs rangs. Scarlet Witch (Elizabeth Olsen dans Avengers) est par exemple Wanda Maximoff, la fille de Magnéto incarné par Ian McKellen et Michael Fassbender dans la saga X-Men. Vous suivez toujours ?



À aucun moment les personnages ne se rencontrent ou leur lien filial n'est explicité. L'absurdité de la situation était particulièrement visible sur le cas de son frère, Pietro Maximoff, alias Quicksilver. Le mutant de la super-vitesse avait un rôle dans les Avengers, où il était incarné par Aaron Taylor-Johnson (L'ère d'Ultron) et dans X-Men où il est joué par Evan Peters.



Cette clarification devrait empêcher ces doubles castings perturbants. La séparation artificielle de ces deux univers était telle que les Avengers ne prononçaient pas jusqu'alors le mot "mutants" dans les films... On parlait d'"augmentés" pour éviter un éventuel problème de droits.



Outre les X-Men et Deadpool, la Fox détenait aussi les Quatre Fantastiques. des personnages centraux dans les bandes-dessinées mais particulièrement impopulaires au cinéma après deux tentatives d'adaptations particulièrement ratées. Disney et Marvel voudront-ils remettre une pièce dans la machine et faire honneur à M. Fantastique, la Femme invisible, la Torche et la Chose ? Seul l'avenir le dira.