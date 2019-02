publié le 04/02/2019 à 13:31

Si la prestation de Maroon 5 n'a pas convaincu tout le public du Super Bowl, on ne peut pas en dire autant du nouveau teaser d'Avengers 4. Diffusé pendant la mi-temps du match, il possède de nombreux ingrédients pour donner des frissons aux fans. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.



On y voit les super-héros survivants du claquement de doigts de Thanos se préparer à la bataille avec une phrase qui symbolise leur engagement : "Certains renoncent, mais pas nous". Reste maintenant à savoir si cette séquence sera réellement dans Avengers 4, ou si elle n'a été tournée que pour augmenter l'impatience du public, comme cela avait été le cas avec le trailer d'Avengers : Infinity War, du Super Bowl 2018.

Dans tous les cas, il est temps de passer au décryptage de ces nouvelles images, dans un monde complètement meurtri et dévasté après le génocide du Titan fou.

> Avengers : Endgame - Spot TV (VOST)

New York post-apocalyptique

Ambiance fin du monde après le Snap de Thanos Crédit : capture d'écran YouTube

La fin du monde est arrivée. Après le Snap de Thanos, réduisant en poussières la moitié de la galaxie dans Avengers : Infinity War. New York est complètement à l'abandon, ambiance Le Jour d'après de Roland Emmerich où la Terre fait face à une apocalypse météorologique. Les rues sont vides, un épais brouillard cache le peu de bâtiments sauvés de la destruction, même la Statue de Liberté ne représente plus un symbole d'espoir et de liberté au milieu de cette décimation. Elle est d'ailleurs entourée de bateaux, comme si elle était devenue le centre d'un sanctuaire.

Il existe un groupe de paroles pour les survivants

En arrière-plan, ce serait un groupe de soutien Crédit : capture d'écran YouTube

L'arrière-plan de cette scène a beau être flou, on devine qu'il s'agit d'un groupe de soutien, ou d'une réunion d'anciens militaires. On distingue en effet des uniformes kakis. Quant au panneau, "Où peut-on aller, maintenant qu'ils ont disparu ?", il confirme les traumatismes et les deuils survenus après Avengers : Infinity War.



Steve Rogers fait d'ailleurs partie de ce groupe de paroles. Mais au lieu de baisser les bras et d'essayer de vivre dans ce monde apocalyptique, il déclare : "Certains renoncent, mais pas nous". Le super-soldat est donc prêt à reprendre du service ! Même s'il souffre d'un syndrome post-traumatique, comme en témoigne ses mains qui tremblent lorsqu'il reprend son bouclier.

Nebula et Tony Stark déterminés à survivre

L'improbable duo est prêt à se sortir du pétrin Crédit : capture d'écran YouTube

Dans la première bande-annonce d'Avengers 4, Tony Stark était en train de mourir de faim, de soif et de manque d'oxygène. Perdu dans l'espace avec Nebula, à bord du vaisseau des Gardiens de la Galaxie, on le retrouve en forme dans ce nouveau teaser. Avec l'aide de la tueuse intergalactique, Tony devrait construire une nouvelle armure pour se déplacer dans l'espace. Sa Prime Armor a en effet été détruite dans son face à face contre Thanos. Certains fans pourront même faire un parallèle avec Iron Man, lorsque Tony construit sa première armure, alors qu'il est prisonnier en Afghanistan. Le débardeur est quasiment le même dans les deux films. Seule la forme de son "cœur technologie" a changé.

Tony Stark en train de forger son armure dans "Iron Man" Crédit : capture d'écran YouTube

Rocket a bien une nouvelle armure

Rocket porte une combinaison grise comme dans les photos qui ont fuité Crédit : capture d'écran YouTube

Les photos qui ont fuité pendant l'été 2018, étaient donc vraies. Rocket porte effectivement dans le trailer une tenue grise et rouge, comme sa figurine. Reste à savoir si cette combinaison l'a aidé à voyager dans le Royaume Quantique ou à se rendre vers une destination inconnue et dangereuse de la galaxie. Dans tous les cas, il est difficile de déterminer où se trouve Rocket dans le trailer. La cabane de Thanos ? Ou une maison abandonnée où se trouverait un allié de taille pour nos survivants ? La mer en arrière-plan laisserait penser qu'il est bien sur Terre, mais aucun autre indice n'est dévoilé.

Thor et Stormbreaker préparent leur revanche

Thor est-il sur la planète de Thanos ? Crédit : capture d'écran YouTube

Accompagné de l'arme qui peut détruire Thanos, Stormbreaker, Thor semble se trouver sur la planète de Thanos. On reconnaît la végétation luxuriante et ce qui semble être un bout de la cabane du Titan fou, qui se repose après avoir commis son génocide. Thor va-t-il quitter les Avengers pour partir seul en croisade et viser cette fois-ci, la tête de Thanos ? C'est fort probable, puisque le dieu d'Asgard a toujours été indépendant face au reste de la super-team. Reste à savoir si Rocket fera de nouveau équipe avec lui, comme dans Avengers : Infinity War lorsqu'ils se rendent sur la planète Nidavellir.

Un nouvel aperçu de Ronin

Hawkeye devenu Ronin dans "Avengers 4" Crédit : capture d'écran YouTube

Le "samouraï sans maître" d'Avengers 4 dévoile une nouvelle fois son visage. Dans la première bande-annonce, tous les attributs de Ronin sont dévoilés : il se bat avec un katana moderne et non plus avec son arc et ses flèches, il est habillé de noir et il semble avoir terminé un combat de rues au beau milieu d'une grande métropole de l'Archipel nippon. Dans les comics, Clint Barton prend l'identité de Ronin après sa résurrection à la suite des événements dans les crossovers House of M et Civil War. La personne à avoir, la première, revêtu l'habit de Ronin était Maya Lopez que l'on connaît aussi sous le nom de code Echo.

Steve Rogers redevient Captain America

Captain America et son célèbre bouclier Crédit : capture d'écran YouTube

Les mains tremblantes, Steve Rogers reprend son célèbre bouclier et l'identité qui va avec. Il l'avait laissé tomber à la fin de Captain America : Civil War, adoptant par la suite un nouveau costume sombre, sans bannière étoilée, ni bouclier. Par cet acte symbolique dans le teaser d'Avengers 4, Steve Rogers redevient Captain America, l'un des leaders des Avengers, super-soldat prêt à tout pour retrouver ses anciens compagnons et sauver le monde. Il faudra attendre la sortie du film pour découvrir si cette scène est extraite d'un voyage dans le passé des Avengers ou si Steve récupère bel et bien son bouclier de nos jours, probablement conservé au QG des Avengers à New York.

Les Avengers survivants passent à l'action

Le sort de la galaxie repose sur les 7 Avengers survivants Crédit : capture d'écran YouTube

Selon le trailer (même si les frères Russo nous réservent des surprises), la nouvelle équipe des Avengers est composée de Captain America, Thor, Black Widow, Rocket, Ant-Man, War Machine, Bruce Banner et Ronin. La petite troupe (sans Bruce Banner) est ici dans le hangar des Avengers. Nos héros et notre héroïne sont prêts à poursuivre la bataille pour sauver leurs compagnons. On se demande dans quelle temporalité cette scène se situe, puisque Black Widow a de nouveau les cheveux courts, comme dans Avengers : Infinity War, et la première bande-annonce d'Avengers 4. Alors que dans une scène précédente du teaser, elle a les cheveux longs, signe qu'un certain temps est passé depuis la Décimation.