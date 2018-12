publié le 12/12/2018 à 17:30

Doctor Strange a beau avoir été réduit en poussières par Thanos, la suite de ses aventures s'officialise. Le média américain The Hollywod Reporter a révélé que Scott Derrickson (Doctor Strange, Sinister, L'Exorcisme d'Emily Rose) sera de retour derrière la caméra pour Doctor Strange 2.





Si aucune de sortie n'est annoncée pour le moment, THR annonce d'ores et déjà que Benedict Cumberbatch sera de retour dans le costume du Sorcier Suprême, au côté de Benedict Wong, qui incarne son fidèle bras droit Wong, et Rachel McAdams dans le rôle de la chirurgienne Christine Palmer.

Doctor Strange 2 fera donc partie de la Phase 4 de Marvel au cinéma, c'est-à-dire les films post-Avengers : Endgame. Attendu dans les salles le 24 avril 2019, il est autant attendu que redouté par les fans, puisque leurs héros et héroïnes devront de nouveau affronter Thanos, toujours en possessions du Gantelet de l'Infini.