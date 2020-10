publié le 19/10/2020 à 16:00

Pour certains et certaines, c'est la période des vacances de la Toussaint. Des congés dans une période inédite, coronavirus oblige, tout comme le couvre-feu de 21 heures à 6 heures du matin dans 9 métropoles. Pour se changer les idées et passer un bon moment devant votre écran, voici 10 sagas à (re)voir.

Contre la déprime de l'isolement et l'ennui, vous pouvez compter sur les grands héros et héroïnes de la pop culture ! Une dose de pouvoirs phénoménaux, une autre de mondes imaginaires, ajoutez des créatures terrifiantes ou attendrissantes, saupoudrez le tout de nostalgie des années 90 et vous obtenez des films incontournables dans l'histoire du cinéma.

Installez-vous confortablement pour une aventure intergalactique, apprenez de nouveau à bien prononcer "Wingardium Leviosa", faites-vous peur avec des créatures aux dents longues... Ignorez les textos et laissez-vous aller à une paresse délicieuse devant les films qui ont rythmé vos jeunes années. De Star Wars à Harry Potter, en passant par des classiques tels qu'Alien ou Le Seigneur des Anneaux, sans oublier la saga Avengers, laissez le binge watching vous enivrer.

1. "Star Wars", la base de toutes les bases

Replongez-vous dans la genèse de cette histoire éternelle, qui fait rêver des générations depuis 1977, année de sortie de l'épisode 4. Parce qu'avant Jyn Erso de Rogue One, il y avait Leia, Han Solo et Chewbacca, l'apprentissage de Luke Skywalker, la reine Amidala, le basculement du jeune Anakin vers le côté obscur de la Force... et, toujours, le redoutable Dark Vador. Sans oublier la nouvelle génération de héros et héroïnes avec Le Réveil de la Force (épisode 7) et Les Derniers Jedi (épisode 8), pour découvrir une Force inédite et un Luke Skywalker complètement différent. Enfin, la saga Skywalker s'achève avec émotion dans L'Ascension de Skywalker (épisode 9), sorti en décembre dernier. Au total, 9 films et 2 spin-offs (Rogue One, Solo : A Star Wars Story) à revisionner toujours avec le même plaisir.

> Star Wars : L'Ascension de Skywalker - Reportage : Le phénomène Star Wars

2. "Harry Potter", pour les fans de magie

Comme ses cousins Jedi, Harry Potter a de grandes chances de charmer à nouveau ses fans durant les vacances. Alors que Les Animaux fantastiques, spin-off digne des attentes des fans, a permis aux Potterheads de retrouver l'univers qu'ils affectionnent tant, nul doute que ces derniers chercheront à revenir à la source de leur passion durant les froides journées d'hiver. 8 longs-métrages et 2 spin-offs, Les Animaux Fantastiques et Les Animaux Fantastiques 2, pour replonger dans le monde si riche imaginé par J.K. Rowling. Et revoir un peu son "Wingardium Leviosa".

3. "Avengers", pour des émotions fortes

La saga Avengers s'est achevée en avril 2019 avec Avengers : Endgame avec un film émouvant et nostalgique. Avant d'avoir de nouveau les larmes aux yeux et le cœur brisé, plongez de nouveau dans les aventures de la super-team Marvel. De l'attaque de New York (Avengers) par les Chitauris, à l'avènement d'Ultron (Avengers 2 : L’Ère d'Ultron) et la Décimation de Thanos (Avengers : Infinity War), l'arrivée de Captain Marvel et des Gardiens de la Galaxie dans l'équipe autrefois menée par Iron Man et Captain America, l'histoire des Avengers marque des fans de tous les âges et permet de se préparer, à la sortie, si elle sera maintenue, de Black Widow.

> Avengers : Endgame - Première bande-annonce (VOST)

4. "Retour vers le futur", pour un voyage intemporel

"Là où on va, on n'a pas besoin... de route". Seulement d'un pyjama et d'un lecteur DVD. Accompagnez Marty McFly dans son trépidant voyage dans le passé. Et dans le futur. Et dans le futur du passé. À bord de la mythique DeLorean imaginée par le délirant Emmett Brown (interprété par l'inoubliable Christopher Lloyd), le jeune Marty, adolescent de 1985, voyage successivement en 1955 pour sauver ses parents, en 2015 pour sauver ses propres enfants, puis de nouveau vers le passé où le Doc s'est retrouvé coincé.

Une fabuleuse trilogie signée Robert Zemeckis, sortie entre 1985 et 1990, qui défie les règles de l'espace-temps avec l'humour décalé qui a fait son succès. Petit plus : avec "seulement" trois films, cette saga-là conviendra parfaitement aux téléspectateurs que d'autres impératifs obligeront, de temps en temps, à quitter le confort de leur canapé.

5. "The Dark Knight", pour les fans de Batman

Pour beaucoup, Christian Bale restera le meilleur interprète du Chevalier Noir au cinéma. Avec cette trilogie, Christopher Nolan signe une aventure sombre, intense et riche en rebondissements avec un casting cinq étoiles. Comment oublier Heath Ledger en Joker dans Batman, Le Chevalier Noir ? Ou la célèbre réplique "I'm Batman" dans Batman Begins ? Le tout sur une bande originale signée Hans Zimmer.



6. "Spider-Man", trois sagas pour le prix d'une

Tobey Maguire, Andrew Garfield et Tom Holland ont été les Spider-Man du grand écran

L'homme-araignée vous laisse l'embarras du choix. Il y a la saga Spider-Man avec Tobey Maguire devant la caméra de Sam Rami. Puis les deux films de The Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield dans le rôle principal et enfin Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home, avec Tom Holland. Pour découvrir la première apparition de ce dernier dans le costume bleu et rouge, il faut démarrer par Captain America : Civil War. Bonus, le très réussi Spider-Man : New Generation, le film d'animation récompensé aux Oscars qui vous plonge dans le Spider-Verse, grâce à Miles Morales, un des Spider-Man de Marvel dans les comics.



7. "Alien", pour se faire peur

Si vous jugez que les univers mentionnés plus hauts manquent de piquant, rappelez-vous que Ridley Scott a pensé à vous. Au revoir baguettes magiques, super-pouvoirs et capsules spatio-temporelles, bonjour redoutables démons extraterrestres. Dans Alien, sorti en 1979, l'équipage d'un vaisseau spatial mené par Sigourney Weaver tente d'échapper aux griffes des xénomorphes, d'"adorables" créatures galactiques qui vont se nicher dans l'abdomen de leurs victimes pour perforer leur cage thoracique.

Un huis clos haletant duquel ont découlé Prometheus (2012) et Alien : Covenant (2017), qui se déroulent avant les événements du premier film. Les fans les plus dévoués pourront également revisionner les deux spin-offs, Alien vs. Predator et Alien vs. Predator : Requiem.

8. "Captain America", pour le premier Avenger

Retournez aux origines de l'univers des comics avec l'un des premiers héros de ces mythiques bandes dessinées. Avec Captain America : The First Avenger, Captain America, le soldat de l'hiver et Captain America : Civil War, sortis entre 2011 et 2016, laissez Chris Evans vous emmener dans ses batailles contre l'HYDRA et le redoutable Red Skull. Sa collaboration avec Black Widow et son affrontement avec Tony Stark, dans les épisodes suivants, vous feront redécouvrir tous ces héros incontournables de l'univers Marvel : plusieurs sagas en une.

> Captain America : Civil War - Bonus : Le bêtisier du film

9. "Le Seigneur des anneaux", classique parmi les classiques

L'adaptation cinématographique d'un roman est toujours un pari risqué. Encore plus lorsque ce roman se divise en trois parties, et qu'il jouit d'un véritable culte mondial. C'est pourtant la prouesse qu'a réalisée Peter Jackson en donnant vie aux personnages du Seigneur des anneaux, de J.R.R. Tolkien.

Trois films captivants et spectaculaires dans lesquels vous pourrez suivre la quête de Frodon Sacquet et ses amis, missionnés pour détruire l'anneau que le dangereux Sauron cherche à récupérer pour retrouver tous ses pouvoirs. Les paysages magnifiques de la Nouvelle-Zélande, la prestation inoubliable d'Elijah Wood et la magie d'un univers mythologique inoubliable, la meilleure des combinaisons pour passer un bon moment pendant les vacances ou le couvre-feu.

10. "Iron Man" pour Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. incarne Iron Man au cinéma depuis 2008 Crédit : capture d'écran YouTube

Robert Downey Jr. restera pour tous et toutes l'éternel Tony Stark du MCU. De ses débuts dans une grotte au fin fond du désert, le personnage a constamment évolué. Son cynisme, sa justesse et son charisme ont fait vibrer les fans pendant les trois films qui lui sont consacrés.