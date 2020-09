publié le 24/09/2020 à 20:45

C'est une première depuis 2019 : cette année il n'y aura pas de films Marvel au cinéma. À cause du coronavirus, les sorties des longs-métrages de la Phase 4 ont de nouveau été repoussées. Ainsi Black Widow au départ prévu pour avril 2020 sortira en mai 2021, tout comme de The Eternals, que l'on devait voir en novembre 2020, sortira en juillet 2021.

Que les fans Marvel se rassurent, un show issu de Marvel reste (pour le moment) au programme de 2020 : la série WandaVision de Disney+.

Au total, cette Phase 4 sans Avengers compte 8 séries et 6 films officiels, présentés pendant l'été 2019, qui auront pour objectifs de satisfaire les fans des précédentes Phases et de séduire de nouvelles générations, tout en étant en adéquation avec l'évolution de la société. Comment s'y retrouver dans ces nouvelles dates et ces nouveaux univers ? La rédaction vous fait le calendrier, avec toutes les infos nécessaires pour vous y repérer.

Avant la fin 2020 : "WandaVision"

Au départ prévue pour courant 2020, WandaVision s'offre une date de diffusion plus précise. Ce sera la seule série Marvel diffusée de cette année, puisque The Falcon and Winter Soldier a été décalé à 2021. WandaVision réunit Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany), tué par Thanos dans Avengers : Infinity War. Traumatisée par cette mort, Scarlet Witch, qui détient le pouvoir de modifier les probabilités et les pensées des gens, se crée alors un univers alternatif où son grand amour est toujours en vie.

Vivant dans ce qui semble être une réalité alternative (ou peut-être simplement son propre esprit transformé en univers parallèle de poche), Wanda a ressuscité Vision. On peut la voir dans la première bande-annonce vivre une vie de femme au foyer idéale en prenant le modèle sur d'anciennes séries télé.

Mai 2021 : "Black Widow"

Dans son film solo, Black Widow (Scarlett Johansson) va retrouver sa famille du Red Room, le centre d'entraînements des espionnes soviétiques. Yelena, Florence Pugh vue dans Little Women et Midsommar, va révéler à sa grande sœur que les Veuves Noires subissent un lavage de cerveau du grand manitou : Taskmaster. On ignore encore l'identité réelle de ce grand méchant qui a passé une partie de sa mission à observer les Avengers pour ensuite reproduire à la perfection leurs techniques de combat.

En chemin, Natasha et Yelena retrouveront Melina (Rachel Wesiz) et Alexei (David Harbour) engoncé dans son costume de Red Guardian, l'équivalent du Captain America soviétique. Tous les quatre, ils vont tout faire pour anéantir Taskmaster, sauver les espionnes lobotomisées et éviter la fin du monde. Rien que ça.

Novembre 2021 : "Eternals"

"Ce film permettra à tous ceux qui ne se sont jamais sentis représentés dans des films de super-héros, d'être représentés", a lancé Salma Hayek sur la scène du Comic-Con de San Diego, en juillet 2019. Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Lauren Ridloff, Lia McHugh, Don Lee et Kumail Nanjiani, sans oublier Brian Tyree Henry, Kit Harington, Gemma Chan et Barry Keoghan (Chernobyl) incarneront les membres de cette nouvelle équipe Marvel.

La réalisatrice Chloe Zhao et le casting de "The Eternals" à la Comic-Con de San Diego 2019. Crédit : ALBERTO E. RODRIGUEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Les aventures des Éternels se déroulent 1 million d'années avant celles des Avengers ou encore des Gardiens de la Galaxie. Ils sont le résultat d'expériences scientifiques et génétiques sur les humains, réalisées par les Célestes (les créatures cosmiques les plus puissantes de l'univers Marvel), lors de leur arrivée sur Terre. Ils créent alors deux espèces : les Éternels (aux corps imprégnés d'énergie cosmique) et les Déviants, dont fait partie le titan Thanos.

Décembre 2021 : "Spider-Man 3"

Tom Holland nous fera le plaisir de revenir au cinéma dans le costume de Spider-Man après moult rebondissements entre Disney et Sony Pictures. Selon le site The Direct, ce troisième film consacré entièrement à l'Homme araignée, après Spider-Man : Homecoming et Spider-Man : Far From Home pourrait s'appeler Spider-Man : Homesick. Ce qui pourrait se traduire par "Spider-Man a le mal du pays" ou "est nostalgique". Ce qui sous-entendrait que notre héros serait obligé de quitter les États-Unis, après la scène post-générique de Far From Home où sa véritable identité est révélée à la télévision.

Juillet 2021 : "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings"

Shang-Chi sera le premier film Marvel avec un héros asiatique dans le premier rôle. Après des mois de rumeurs, c'est Simu Liu (Taken) qui incarnera le super-héros aux côtés de Tony Leung, le Mandarin, chef de l'organisation terroriste des Dix Anneaux. L'artiste et actrice Awkwafina (Crazy Rich Asians) sera elle aussi de la partie, dans un rôle encore tenu secret.

Simu Liu incarne le prochain héros Shang-Chi au cinéma Crédit : Marvel Comics / Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Shang-Chi a fait sa première apparition dans les comics en 1973. Aussi surnommé Le Maître du Kung-Fu, il n'a pas de super-pouvoirs, mais il peut rivaliser avec Iron Fist tant sa maîtrise des arts martiaux est impressionnante. Il est aussi un gymnaste olympique aux réflexes incroyables et manie toutes les armes possibles. Lorsqu'il pratique la méditation, il peut aussi avoir des visions.

2021 : "The Falcon and Winter Soldier"

Dans cette série, Sam Wilson (Anthony Mackie) qui devient le nouveau Captain America à la fin d'Avengers 4 sera au côté du Soldat de l'Hiver/Bucky Barnes (Sebastian Stan). Les deux héros vont affronter Zemo (Daniel Brühl), responsable de l'attentat qui coûte la vie à T'Chaka, le père de Black Panther dans Captain America : Civil War. Emily VanCamp ferait aussi partie de l'aventure. Elle reprendra son rôle de Sharon Carter, petite-nièce de Peggy Carter et membre du S.H.I.E.L.D qui apparaît pour la première et unique fois au cinéma dans Captain America : Civil War.

2021 : "Loki"

Tom Hiddleston fera son retour dans le costume de Loki sur Disney+. Les fans savent déjà que le Loki va voyager dans le temps et changer les événements des précédents films dans sa série avec l'aide du Tesseract, qu'il a récupéré dans Avengers 4. Le site FandomWire précise que Loki traversera les timelines du MCU "juste à temps pour Thor : Love and Thunder". Les deux productions Marvel seraient donc bel et bien en lien, puisque Loki voyagera dans le passé, mais remontera aussi jusqu'au temps présent du MCU.

"What if... ?" : pas de nouvelle date pour le moment

What If... ? (Et si ?) est la première série animée de Marvel. Elle sera disponible sur Disney+ avec un impressionnant casting. Jeffrey Wright (Westworld) sera Le Gardien dont vous entendrez la voix dans les 23 épisodes [un par film de la Saga de l'Infinité]. D'autres acteurs et actrices du MCU reprendront leurs rôles dans cette série, mais vous n'entendrez que leurs voix. Les aventures qui y sont racontées sont des réécritures des grands événements de l'univers Marvel à partir de la modification d'un événement du passé, un moment clef de la vie d'un héros ou d'une héroïne.



Le premier épisode sera d'ailleurs consacré à Peggy Carter (Hayley Atwell) et son histoire, si elle avait reçu le Super-Sérum de Steve Rogers (Chris Evans) et qu'elle était devenue Captain America. Pendant la D23, d'autres synopsis des épisodes ont été divulgués dont un Steve Rogers devenu Iron Man (Robert Downey Jr.), un Captain America transformé en zombie et T'Challa (Chadwick Boseman) en leader des Gardiens de la Galaxie, comme le précise The Hollywood Reporter.



"Hawkeye" : pas de nouvelle date pour le moment

Le célèbre archer des Avengers incarné par Jeremy Renner aura droit à sa propre série sur Disney+. C'est là qu'il passera le flambeau à Kate Bishop, héroïne populaire dans les comics. Pour le moment, on ignore quelle actrice incarnera la jeune femme. Elle devrait ensuite être à l'affiche de prochains Marvel puisque les séries sur Disney+ seront liées aux événements des films.



Mars 2022 : "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"

Accrochez-vous bien puisque Doctor Strange in the Multiverse of Madness a été annoncé comme le premier film d'horreur de Marvel ! Doctor Strange devrait se retrouver dans des réalités parallèles complètement oppressantes, un peu comme Spider-Man coincé dans les illusions de Mystério de Spider-Man : Far From Home. La série WandaVision sera directement liée à Doctor Strange 2. Wanda Maximoff est, en effet, prise au piège dans sa réalité alternative et commencera à sombrer peu à peu dans la folie. Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) viendra alors lui prêter main forte pour sortir de ce cauchemar.



Février 2022 : "Thor : Love and Thunder"

Natalie Portman portant le marteau de Thor au Comic-Con de San Diego Crédit : Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Natalie Portman (Jane Foster) sera de retour dans Thor 4 où elle incarnera Mighty Thor, comme dans les comics de Jason Aaron. Le réalisateur va d'ailleurs adapter les histoires du scénariste pour le film. Dans cette histoire sortie en 2014, Jane est atteinte d'un cancer du sein et Thor n'est plus digne de porter le Mjöllnir (son célèbre marteau). Lorsque les Géants de Glaces [le peuple de Loki] attaquent la Terre, Jane parvient à soulever le marteau et sauver notre monde. Elle devient alors The Mighty Thor. L'actrice partagera l'affiche avec Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valkyrie) et à priori Loki et le Grand Maître (Jeff Goldblum).



Les séries sans date, pour le moment

- She-Hulk (Disney+) : la série sera centrée sur l’avocate Jennifer Walters, cousine de Bruce Banner. Elle sera interprétée par Tatiana Maslany (Orphan Black).



-Ms Marvel (Disney+) : adolescente de 16 ans, Kamala Khan est la première musulmane de l'histoire des comics. Elle est une super-héroïne polymorphe, capable de modifier son apparence de toutes les manières possibles. Elle peut aussi bien se transformer en une autre personne ou objet inanimé. Elle a aussi la capacité de guérir rapidement de ses blessures si elle reprend sa forme normale. Ce qui par contre la fatigue et lui donne très faim.



- Moon Knight (Disney+) : voici le Batman de la famille Marvel. Marc Spector est un ancien boxeur poids lourd, militaire et mercenaire. Il ne dispose pas véritablement de pouvoirs surnaturels. Grâce à ses entraînements et son immense fortune, il dispose d'un véritable arsenal de gadgets dont des shurikens en forme de lune et un bâton télescopique en adamantium (le métal du squelette de Wolverine).