publié le 13/10/2020 à 15:24

Spider-Man 3 prévu pour le moment pour décembre 2021, commence à dévoiler son casting. Troisième film de la nouvelle franchise consacrée à Peter Parker, incarné par le génial et attendrissant Tom Holland, il pourrait bien être le premier film réunissant le Spider-Verse (l'univers de Spider-Man).

En effet, comme l'a rapporté le média américain The Hollywood Reporter, le super-méchant Electro incarné par Jamie Foxx de The Amazing Spider-Man 2, où Andrew Garfield incarne Spider-Man, fera son retour au cinéma. Pour le moment, on ignore quel sera son rôle dans cette nouvelle aventure et comment il pourra revenir à la vie. Dans tous les cas, Spider-Man sera aidé par Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), comme l'a publié le média américain Digital Spy. Le Sorcier Suprême devrait endosser la cape du nouveau mentor de Spider-Man, après le décès brutal d'Iron Man dans Avengers : Endgame.



Outre ce premier grand ennemi de Spider-Man au casting de Spider-Man 3, Peter Parker pourra aussi compter sur son équipe soudée. MJ (Zendaya), devenue sa petite amie dans Spider-Man : Far From Home et à qui il a révélé son identité secrète, Ned Leeds (Jacob Batalon), son meilleur ami fan de super-héros et de comics et sa Tante May (Marissa Tomei), elle aussi dans la confidence et soutien indéfectible de notre héros. Reste à savoir si Hope (Jon Favreau), petit ami de Tante May et ancien bras droit d'Iron Man sera aussi de la partie. Enfin, Flash Thompson, ennemi de Peter Parker, mais fan inconditionnel de Spider-Man, retrouvera ses camarades dans cette aventure.