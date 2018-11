publié le 21/11/2018 à 12:58

Depuis le 27 décembre 2016, la galaxie Star Wars n'est plus la même. Elle a perdu Carrie Fisher, l'éternelle interprète de Leia Organa, décédée brutalement, à la suite d'une apnée du sommeil et "d'autres facteurs indéterminés".



Presque deux ans plus tard, la douleur est toujours aussi présente pour le casting des épisodes 7, 8 et 9, comme le confie Oscar Isaac (Poe Dameron) au média The Daily Beast. "C'est très bizarre d'être sur le tournage et de parler de Leia, sans la présence de Carrie. Ce sont des moments douloureux", explique-t-il.

Mais, grâce aux images non-utilisées de Leia dans Le Réveil de la Force (épisode 7) et Les Derniers Jedi (épisode 8), l'héroïne sera bien au casting de l'épisode 9. "Le film rendra hommage à Leia et au sens de l'humour de Carrie (...) et d'une manière sublime à ce personnage extraordinaire créé par Carrie", poursuit Oscar Isaac. Des propos qui font écho à ceux de Todd Fisher, le frère de Carrie, en août 2018. Il a ainsi promis de "nombreuses surprises" et un film réalisé "pour les fans". Rendez-vous dans les salles le 19 décembre 2019.