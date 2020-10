publié le 06/10/2020 à 14:50

Restera-t-il un film pour sauver 2020 ? Plus le temps passe et moins la réponse à cette question semble positive. Après l'échec commercial de Tenet au box-office, le film de Christopher Nolan qui devait sauver le cinéma du coronavirus, les studios de production ont revu leurs calendriers et bouleversé une nouvelle fois les sorties ciné de l'année.

Mais alors, quels sont les films qui peuvent encore sauver 2020 ? Il en reste quelques-uns dont Kaamelott - premier volet et Aline pour novembre 2020, Les Tuche 4 (9 décembre 2020) et Wonder Woman 1984 (30 décembre 2020). Pour le reste, rendez-vous en 2021 et 2022.

Pour le moment Matrix 4, qui permettra au public de retrouver Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carie-Anne Moss), est l'un des seuls films dont la sortie a été avancée : il est passé d'avril 2022 à décembre 2021, comme le rapporte le média américain Variety. De leurs côtés, le très attendu Dune de Denis Villeneuve, nouvelle adaptation du roman de Frank Herbert et le dernier James Bond avec Daniel Craig, sont encore une fois ajournés et seront respectivement disponibles en octobre 2021 le 31 mars 2021 en France. Découvrez le tout nouveau calendrier de sorties des blockbusters des prochaines années.

2021

- Dune l'aventure épique de science-fiction vue par Denis Villeneuve avec un casting XXL sortira finalement le 1er octobre 2021.

Timothée Chalamet à l'affiche de "Dune", réalisé par Denis Villeneuve Crédit : Warner Bros - Youtube

- Mourir peut attendre, le prochain et dernier James Bond avec Daniel Craig aux commandes sortira le 31 mars 2021.

Ana de Armas et Daniel Craig dans "No Time To Die" Crédit : Universal

- The Matrix 4 qui réunira Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

arrivera le 22 décembre 2021.

2022

- The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le célèbre costume est attendu pour le 4 mars 2022.

Robert Pattinson en Bruce Wayne torturé dans "The Batman" Crédit : capture d'écran YouTube

- The Flash d'Andrés Muschietti, film maintes fois repoussés et depuis plusieurs années dans les cartons de Warner Bros est fixé au 4 novembre 2022.

Ezra Miller incarne Flash au cinéma Crédit : Warner Bros.