"Baby Yoda" et Ahsoka Tano vont-ils révéler leur secret dans "The Mandalorian" ?

publié le 12/10/2020 à 16:20

Plus que quelques jours avant la saison 2 de The Mandalorian sur Disney+. "Baby Yoda" et "Mando" seront de retour à partir du 30 octobre sur la plate-forme avec 8 épisodes. En attendant d'en savoir plus sur le synopsis, l'arrivée des Jedi et des scènes adorables de L'Enfant, les cerveaux des fans turbinent à plein régime.

Et la plupart des questions concernent les origines de "Baby Yoda". On ignore encore comment cette petite créature si mignonne possède de tels pouvoirs de la Force et du Côté Obscur et s'il est un descendant de Yoda. Selon le média américain Screen Rant, notre cher "Baby Yoda" serait plutôt lié à un autre personnage de la galaxie lointaine : Ahsoka Tano, qui sera incarnée par Rosario Dawson dans la saison 2 de The Mandalorian.

Avant d'aller plus loin dans cette théorie dense et intéressante, voyons qui est Ahsoka Tano. Héroïnes des séries Star Wars : The Clone Wars et Star Wars : Rebels, elle est l'ancienne padawan d'Anakin Skywalker qui entretient une relation unique avec la Force. Elle a montré de nombreuses fois sa maîtrise de la Force, son courage et sa dextérité dans les combats. Par son lien avec Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et son histoire, Ahsoka Tano est devenue l'une des héroïnes les plus populaires des séries Star Wars.

Ahsoka Tano, l'une des héroïnes de la série "Star Wars : The Clone Wars" Crédit : Lucasfilm Animation/Walt Disney Company

Qu'est-ce qu'une Dyade de Force ?

Si vous avez vu (et pleuré) devant L'Ascension de Skywalker (épisode 9), la conclusion de la saga Skywalker au cinéma, la Dyade de Force ne vous est pas inconnue. C'est le lien puissant que partagent Ben Solo et Rey, une symbiose parfaite entre deux êtres sensibles à la Force, qui a permis à notre duo de partager tant de connexions de leurs esprits dans Les Derniers Jedi.

L'énergie d'une Dyade de la Force est aussi puissante que la Vie, c'est pour cela que l'Empereur absorbe l'énergie de Rey et Ben Solo à la fin de l'épisode 9 pour retrouver "sa prime jeunesse". C'est aussi grâce à cette Dyade que Ben Solo "ressuscite" Rey après son face à face contre son Empereur et que cette dernière possède aussi le pouvoir de guérison. Cependant, ce pouvoir absorbe l'énergie de celui qui la transmet et Ben Solo meurt épuisé quelques secondes après le réveil de Rey.



Le pouvoir de guérison, au centre de la Dyade de Force

C'est un pouvoir que possède aussi Baby Yoda, comme on le voit dans deux épisodes de The Mandalorian. Il transmet son énergie à "Mando" grièvement blessé au bras, puis enlève le poison de la main de Greef Karga. Comme Ben Solo et Rey, "Baby Yoda" est épuisé après avoir utilisé son énergie pour guérir. Ce serait la preuve qu'il partage bien une Dyade de la Force, comme l'explique The Star Wars Book : "Ceux qui sont dans un dyade possèdent une autre capacité inhabituelle. Ils peuvent utiliser la Force pour guérir une personne ou une créature blessée, mais cet acte exige également que le guérisseur transfère une partie de son énergie de Force, qui peut temporairement les affaiblir." Maintenant qu'on peut en conclure que "Baby Yoda" forme une Dyade de Force, par son pouvoir de guérison, pourquoi avec Ahsoka Tano plutôt qu'un autre personnage ?

Deux êtres en équilibre dans la Force

Pour qu'une Dyade de la Force se crée, comme le rappelle l'Encyclopédie Star Wars, elle a besoin du Côté Lumineux et Obscur de la Force. Il faut donc être en équilibre entre ces deux côtés pour y parvenir. Ce qu'incarne Ahsoka Tano d'abord par la couleur des ses sabres lasers : blancs. Elle ne serait donc ni une Jedi, ni une Sith. Après la Grande Purge Jedi, on ignore aussi si Ahsoka Tano aurait participé à la reconstruction de l'Ordre Jedi, parce qu'elle prend ses distances avec les traditions Jedi.

"Baby Yoda" de son côté maîtrise les pouvoirs des Jedi, mais peut aussi étrangler Cara Dune par sa simple pensée, exactement comme un Sith (hello Dark Vador). Nos deux protagonistes sont donc considérés comme "neutre" dans la Force. Elle aurait donc pu décider de les associer.



Plus encore, The Mandalorian n'a pas encore présenté des personnages sensibles à la Force comme "Baby Yoda" et Ahsoka Tano est la candidate idéale par son histoire, ses pouvoirs et son importance dans la galaxie lointaine.