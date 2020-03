Coronavirus : que faire pour "ne pas péter un câble" ?

publié le 17/03/2020 à 14:01

La France se confine peu à peu pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus Covid-19. Les enfants ne vont plus à l'école, de nombreux parents télétravaillent et toute la famille se retrouve ainsi enfermée à la maison, tout le temps, et cela pourrait durer. Des auditeurs de RTL s'inquiètent : ils ont peur de "péter un câble." "Il faut s'accorder, explique Serge Hefez, psychanalyste, sur RTL. C'est-à-dire mettre au diapason les émotions et la vie commune."

Le psychanalyste conseille avant tout de se fixer un emploi du temps : "la structuration du temps est la meilleure chose à faire contre l’angoisse." Cela aide aussi les enfants privés d'école à ne pas perdre le rythme et à réguler leurs angoisses. On s'oblige donc à se lever, on prévoit un planning de travail pour les parents et les enfants et on essaie de s'y tenir comme une journée "normale."

On n'oublie pas non plus les loisirs. Si les sorties sont limitées, il faut privilégier la lecture, la télévision, les jeux, etc. pour se détendre. Pour maintenir du lien social et sortir de la bulle créée par le confinement, les coups de téléphone ou les échanges par visioconférence sont aussi de bons moyens de s'extraire de la bulle du domicile.