"Star Wars : La Haute République" : ce que l'on sait de la nouvelle saga littéraire

Star Wars et Lucasfilm dévoileront de nouveaux livres et comics dès janvier 2021

publié le 10/10/2020 à 10:30

La galaxie très très lointaine s'invite dans votre bibliothèque. Et oui, à défaut d'avoir des nouvelles concernant une potentielle future saga au cinéma, Lucasfilm annonce la sortie pour janvier 2021 de Star Wars : La Haute République. "Késako" ? Une série de romans et de comics, centrés sur la période faste de l'Ordre Jedi avant la terrible exécution de l'Ordre 66 et la Grande Purge Jedi, vu dans L'Attaque des clones (épisode 2).

Depuis le 7 octobre 2020, le site officiel a publié le traditionnel générique déroulant de la franchise pour donner le maximum d'informations aux fans, tout en éveillant leurs intérêts avant la sortie des premiers livres en janvier 2021 : The High Republic #1, Light of The Jedi et A Test of Courage. Suivra ensuite en février 2021 : Into the Dark.

Alors concrètement, ces histoires se dérouleront 200 ans avant les événements de La Menace Fantôme (épisode 1). Il n'y aura donc ni Skywalker, ni Empereur, ni Rey et Ben Solo dans ces aventures intergalactiques. Plus encore, "la galaxie est en paix, dirigée par la glorieuse République et protégée par les nobles et sages chevaliers Jedi. En tant que symbole de paix, la République s'apprête à lancer Starlight Beacon, aux confins de la Bordure Extérieure. Cette nouvelle station spatiale apportera une lueur d'espoir à tous", comme on le lit dans le texte officiel.

> Star Wars: The High Republic | Announcement Trailer

Avant l'Empire et le Premier Ordre, "The Nile"

"Star Wars : La Haute République présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir : des véritables gardiens de la paix et de la justice. C'est une période optimiste et pleine d'espoir, les Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais bien sûr, dans cette ère glorieuse, quelque chose de mauvais se prépare", précise aussi Michael Siglain, directeur de la création chez Lucasfilm sur le site officiel de Star Wars.

Cette nouvelle menace est le groupe appelé "The Nile", comme le précise Jennifer Heddle, productrice exécutive aux éditions Lucasfilm, dans la vidéo de présentation de La Haute République. "Nous aimons les classer comme des vikings de l'espace. Leur credo ? 'Tu ne peux pas l'emmener avec toi, mais nous pouvons te le voler", poursuit un autre membre de Lucasfilm.

Un des membres de "The Nile" dans "La Haute République" Crédit : capture d'écran YouTube

Une galerie de nouveaux personnages

Pour le moment, cinq nouveaux Jedi sont présentés sur le site officiel de Star Wars : Avar Kriss, Keeve Trennis, Loden Greatstorm, Stellan Gios et Vernestra "Vern" Rwoh. Chacun et chacune ont leurs caractères et leurs spécificités dans l'Ordre Jedi. Selon ce qu'on lire dans leurs biographies "officielles", on remarque qu'Avar Kriss est présentée comme la cheffe de ce nouveau groupe, présentée comme "la meilleure des meilleures", "le plus noble exemple dans l'Ordre Jedi".

La Jedi Avar Kriss Crédit : capture d'écran Star Wars

Loden Greatstorm est "l'un des meilleurs professeurs au sein de l'Ordre Jedi", "sage et avec un très bon sens de l'humour". Keeve Trennis devrait rappeler un certain jeune et fougueux Anakin Skywalker avant son basculement vers le Côté Obscur, car elle est "plus impulsive qu'elle ne le devrait". Elle est entrée tout récemment dans l'Ordre Jedi et a travaillé dans le passé pour Avar Kriss.

Stellan Gios est un Maître Jedi, proche d'Avar Kriss "même s'ils sont souvent envoyés en mission à des coins opposés de la galaxie, lorsqu'ils travaillent ensemble, ils forment un duo puissant de deux héros nobles". Enfin, Vernestra "Vern" Rwoh était la padawan de Stellan Gios. À 16 ans, elle est "l'une des plus jeunes Jedi de sa génération" et l'une des plus dévouées à l'Ordre.

Vernestra "Vern" Rwoh est l'une des plus jeunes Jedi de l'Ordre Crédit : capture d'écran Star Wars

Ces descriptions très intéressantes donnent envie de découvrir rapidement les aventures de ces nouveaux Jedi, dans une ère de la galaxie lointaine encore jamais vue au cinéma.