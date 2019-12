Marie Laforêt, chanteuse et actrice française, décédée le 2 novembre.

Marie Laforêt, chanteuse et actrice française, décédée le 2 novembre.

Abou Bakr al-Baghdadi, chef du groupe Etat islamique (EI), l'homme le plus recherché du monde, tué lors d'un raid américain en Syrie, décédé le 26 octobre.

L'actrice Pascale Roberts, notamment vue dans "Plus belle la vie"

Jeffrey Epstein, 66 ans, financier américain accusé d'avoir organisé un réseau de prostitution de mineures, retrouvé mort dans sa cellule à New York, décédé le 10 août.

Johnny Clegg, 66 ans, dit le "Zoulou blanc", musicien engagé contre l'apartheid et dans la réconciliation sud-africaine, décédé le 16 juillet.

Le philosophe et académicien Michel Serres

Agnès Varda, 90 ans, réalisatrice pionnière de la Nouvelle vague française et figure mondiale du cinéma, décédée le 29 mars.

Michel Legrand, 86 ans, compositeur français, créateur des thèmes des "Parapluies de Cherbourg" et "Les Demoiselles de Rochefort", trois fois oscarisé, décédé le 26 janvier.

et AFP

publié le 27/12/2019 à 12:00

Acteurs, musiciens, chanteurs, ou encore sportifs... Tous nous ont quittés cette année. Des femmes et des hommes qui ont marqué les esprits. La prix Nobel de littérature Toni Morrison, le couturier Karl Lagerfeld ou encore l'ancien président de la République Jacques Chirac figurent parmi les grandes personnalités disparues dans le monde en 2019.

Emiliano Sala, 28 ans, footballeur argentin, est décédé dans un tragique accident d'avion survenu le 21 janvier. L'attaquant allait réaliser son rêve de jouer en Premier League. Il avait été transféré en janvier du FC Nantes vers le club de Cardiff.

Michel Legrand, 86 ans, compositeur français, créateur des thèmes des "Parapluies de Cherbour et Les Demoiselles de Rochefort, trois fois oscarisé, décédé le 26 janvier.

Karl Lagarfeld, 85 ans, grand couturier et styliste allemand, est décédé le 19 février. Laissant derrière lui une immense carrière dans la mode, la haute couture et la photographie.

Luke Perry est décédé à l'âge de 52 ans après un accident vasculaire cérébral le 4 mars 2019. Pour les fans, il restera surtout l'inoubliable Dylan McKay de Beverly Hills, 90210, série phénomène des années 1990.

Agnès Varda, 90 ans, réalisatrice pionnière de la Nouvelle vague française et figure mondiale du cinéma, décédée le 29 mars. Elle a notamment réalisé La Pointe courte (1955), Cléo de 5 à 7 (1962) ou encore Les Glaneurs et la Glaneuse (2000).

Dick Rivers est mort à l'âge de 74 ans le 24 avril 2019. Après 55 ans de carrière et 36 albums, le chanteur et rockeur français Hervé Forneri, de son véritable nom, est décédé le jour de son anniversaire.

Anémone, de son vrai nom Anne Bourguignon, est décédée à l'âge de 68 ans le 30 avril après une longue maladie. Elle avait incarné l'inoubliable Thérèse du "Père Noël est une ordure".

Niki Lauda est décédé le 20 mai à l'âge de 70 ans. Cette légende des circuits dans les années 1970 et 1980 avait échappé de peu à la mort en 1976, victime d'un accident lors du Grand Prix d'Allemagne.

Michel Serres est décédé le 1er juin à l'âge de 88 ans. Le philosophe et historien des sciences français, figure intellectuelle familière du grand public, laisse derrière lui une oeuvre foisonnante.

Zdar, Philippe Cerboneschi, de son vrai nom, a fait une chute accidentelle par la fenêtre d'un étage élevé d'un immeuble parisien le 19 juin, provoquant son décès à 52 ans. Il a collaboré avec des artistes divers, tels que les Beastie Boys, Phoenix et Cat Power.

Joao Gilberto est mort à l'âge de 88 ans le samedi 6 juillet. Il était l'un des pères de la bossa nova en popularisant le genre notamment en reprenant A Garota de Ipanema, plus connue sous son titre anglais The Girl From Ipanema.

Vincent Lambert, patient tétraplégique devenu symbole du débat sur la fin de vie, est décédé le 11 juillet au CHU de Reims. Il était dans un état végétatif depuis son accident de moto en 2008.

Johnny Clegg, surnommé le "Zoulou blanc",est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 66 ans le 16 juillet. Leader successif des groupes Juluka et Savuka, il n'a cessé au cours de sa vie de lutter contre l'apartheid, notamment dans ses chansons.

Pierre Péan, grand journaliste d'enquête et essayiste français, est décédé le 25 juillet 2019 à l'âge de 81 ans. Il était à l'origine de plusieurs affaires qui avaient secoué la Vème République.

Toni Morrison, première auteure afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature,est décédée à l'âge de 88 ans le 5 août, dans un hôpital de New York.

Jean-Pierre Mocky est décédé à l'âge de 90 ans le 8 août. Cinéaste d'origine niçoise, il était un solitaire qui avait bâti son image à la force du poignet. Acteur et réalisateur inclassable, il comptait à son actif près de 100 réalisations.

Jeffrey Epstein, financier américain accusé d’agressions sexuelles sur des mineures, s'est suicidé le 10 août dans la prison de New York où il attendait son procès. Il avait 66 ans.

DJ Arafat, chanteur ivoirien, figure du coupé-décalé en Afrique,a été victime d'un accident de moto à Abidjan en Côte d'Ivoire dans la nuit du 11 au 12 août. Il est décédé à l'âge de 33 ans.

Peter Fonda, l'acteur star du film "Easy Rider" sorti en 1969, est décédé à l'âge de 79 ans le 16 août dernier à Los Angeles. Il se battait contre un cancer du poumon.

Ariane Carletti, comédienne, productrice et animatrice de télévision, est décédée le 3 septembre 2019 à 61 ans. Elle était une figure iconique du Club Dorothée.

Peter Lindberg, grand photographe de mode, portraitiste et réalisateur allemand est décédé le 3 septembre à l'âge de 74 ans.

Robert Mugabe, ancien président zimbabwéen, est décédé le 6 septembre à l'âge de 95 ans. Il était resté au pouvoir de 1980 à 2017, date à laquelle il avait été contraint de démissionner après un coup d'État.

Jacques Chirac, 22e président de la République française, est décédé à l’âge de 86 ans, le 26 septembre. Il est resté au pouvoir durant 12 années, après avoir remporté l’élection présidentielle face à Lionel Jospin, le 7 mai 1995, avant d’être réélu le 5 mai 2002 face à Jean-Marie Le Pen.

Eugène Saccomano est décédé le 7 octobre à 83 ans. Grande voix du football à la radio et à la télévision des années 1970 jusqu'au début des années 2010, le journaliste au ton inimitable n'était pas qu'un passionné de football.

Abou bakr al-baghdadi, chef de Daesh, a été tué lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie le 26 octobre. L'annonce de sa mort avait été faite par Donald Trump.

Pascale Roberts, second rôle prolifique vue notamment dans la série "Plus belle la vie", est décédée à l'âge de 89 ans le 27 octobre.

Marie Laforêt, chanteuse et actrice franco-suisse, décédée le 2 novembre. Interprète aux yeux d'or des Vendanges de l'amour, elle a notamment tourné au cinéma avec Jean-Paul Belmondo et Alain Delon dans respectivement Flic ou Voyou et Plein Soleil.

Raymond Poulidor, 83 ans, coureur cycliste français, professionnel de 1960 à 1977, décédé le 13 novembre. Bénéficiant d'une importante popularité en France, il est qualifié d'"éternel second" sur le Tour de France, épreuve qu'il a courue entre 1962 et 1976, mais qu'il n'a jamais rempotée. Il n'a en outre jamais porté le maillot jaune. Néanmoins, il détient le record de podiums (huit, dont trois deuxièmes places) et a remporté 7 étapes sur la Grande boucle.

Mariss Jansons est décédé le 30 novembre 2019 à l'âge de 76 ans. Il était directeur musical du prestigieux Concertgebouw d’Amsterdam et de l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise.

Anna Karina est décédée le 15 décembre à Paris des suites d'un cancer, à l'âge de 79 ans. Elle était l'héroïne de sept films de Jean-Luc Godard entre 1961 et 1966.

Alain Barrière, chanteur breton, est décédé le 18 décembre à l'âge de 84 ans. Il était connu pour des tubes comme "Ma vie" ou "Elle était si jolie" interprétés dans les années 60.