et AFP

publié le 15/12/2019 à 09:25

Elle a été l'une des égéries de la Nouvelle Vague. Anna Karina, principalement connue pour ses rôles dans les films de Jean-Luc Godard, est décédée samedi à Paris des suites d'un cancer, à l'âge de 79 ans, a annoncé dimanche son agent.

D'origine danoise, l'actrice au visage pâle dévoré par de grands yeux bleu-gris avait tourné sept films avec Jean-Luc Godard, alors son compagnon, dans les années 1960. Elle a également eu une carrière de chanteuse.

Godard la repère dans une publicité et lui propose un petit rôle dans À bout de souffle avec Jean Seberg et Jean-Paul Belmondo, qu'elle décline. Le cinéaste la rappellera quelques mois plus tard pour le rôle principal du Petit soldat, un film sur la guerre d'Algérie qui sera interdit. Sur le tournage naît entre eux une idylle qui durera plusieurs années.

Actrice fétiche de Jean-Luc Godard

Ils vont tourner sept films ensemble parmi lesquels Une femme est une femme (prix de la meilleure interprétation au festival de Berlin en 1962), Vivre sa vie, Pierrot le fou avec Jean-Paul Belmondo.

Pendant dix ans, Anna Karina n'arrête pas de tourner mais elle reste l'actrice fétiche de Godard. Ni Chabrol ni Truffaut, les autres réalisateurs de la Nouvelle Vague, ne la font tourner. "J'étais la femme de Jean-Luc. Ça leur faisait sans doute un peu peur", racontera-t-elle plus tard.

Elle restera dans les mémoires pour ses répliques célèbres, comme dans Pierrot le Fou ("Qu'est-ce que j'peux faire? J'sais pas quoi faire...") où l'on assiste à ce baiser qui illumine le festival de Cannes, et puis des chansons, comme Sous le soleil exactement, chanson de Serge Gainsbourg tirée de la comédie musicale Anna, de Pierre Koralnik.

Outre Jean-Luc Godard, Anna Karina a aussi tourné avec une pléthore de réalisateurs. Rivette, Varda, Cukor, Schlöndorff, Fassbinder... Elle sera aussi la première comédienne à se saisir de la caméra, en réalisant Vivre Ensemble en 1973.