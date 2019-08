et AFP

publié le 17/08/2019 à 01:00

L'acteur américain Peter Fonda, rendu célèbre par son rôle de motard dans le film culte "Easy Rider" (1969), qu'il avait co-écrit, est mort vendredi 16 août au matin à son domicile de Los Angeles à l'âge de 79 ans, a annoncé son entourage.

Fils de la légende d'Hollywood Henry Fonda et petit frère de Jane Fonda, Peter Fonda est mort d'un arrêt respiratoire provoqué par un cancer du poumon, a indiqué son publiciste dans un communiqué. "Tandis que nous pleurons la perte de cet homme doux et gracieux, nous souhaitons aussi célébrer son esprit indomptable et son amour de la vie. En l'honneur de Peter, portez-un toast à la liberté s'il vous plaît", conclut le communiqué signé de sa famille.

Militant écologiste de la première heure, l'acteur avait fait sensation au festival de Cannes en 2011 lorsqu'il avait qualifié le président américain de l'époque, Barack Obama, de "putain de traître" en lui reprochant sa gestion d'une marée noire dans le Golfe du Mexique provoquée par le naufrage de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon.