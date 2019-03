Agnès Varda est décédée à l'âge de 90 ans

publié le 29/03/2019 à 11:23

La réalisatrice de la Nouvelle vague Agnès Varda s'est éteinte dans la nuit de jeudi à vendredi, annonce sa famille. Elle avait 90 ans. "La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit du jeudi des suites d'un cancer. Sa famille et ses proches l'entouraient", ont-ils annoncé dans un communiqué.



Née le 30 mai 1928 à Ixelles, en Belgique, elle a étudié la photographie à l’École des beaux-arts à Paris, et l’histoire de l’art à l’école du Louvre. Elle a réalisé, entre autres, Cléo de 5 à 7, L'une chante l'autre pas, Sans toit ni loi. Son premier film, un long-métrage, elle l'a fait en 1955 avec Philippe Noiret et Silvia Monfort. Elle était une cinéaste internationalement reconnue, l'une des rares réalisatrices de la Nouvelle vague.



Récompensée à de nombreuses reprises, elle a notamment reçu un Oscar d'honneur en 2017 pour l'ensemble de sa carrière. La même année, elle a réalisé un documentaire avec le photographe JR, Visages Villages. Son dernier documentaire, Varda par Agnès, avait été présenté en février au Festival du film de Berlin et diffusé récemment sur Arte.

"Bouleversé, accablé, endeuillé : ces sentiments qui accompagnent la certitude que nous venons de perdre l'une des plus grandes artistes de notre époque. Agnès Varda, je vous témoigne mon respect, ma reconnaissance et mon admiration", a réagi le ministre de la Culture Franck Riester sur Twitter.