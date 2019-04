Le chanteur Dick Rivers est décédé à l'âge de 74 ans

publié le 24/04/2019 à 11:02

Le chanteur et rockeur français Dick Rivers est décédé. C'est par la voix de son manager, Denis Sabouret, sur les comptes Twitter et Facebook du chanteur, que l'information a été annoncée ce mercredi 24 avril 2019. "J’ai la grande tristesse de vous annoncer que Dick Rivers est décédé cette nuit des suites d’un cancer. Nos très affectueuses pensées à sa femme Babette, son fils Pascal et toute sa famille", a écrit le manager. Contacté par RTL, Denis Sabouret a confirmé l'information.



Après 55 ans de carrière et 36 albums, Dick Rivers, de son véritable nom Hervé Forneri, est mort à l'âge de 74 ans. Ironie du sort, celui qui est né le 24 avril 1945 à Nice est mort le jour de son anniversaire. C'est d'ailleurs un 24 avril que Dick Rivers et les Chats Sauvages ont signé leur premier album en 1961.

Dick Rivers a découvert le blues et le rock'n'roll dans sa jeunesse. C'est la proximité d'une garnison américaine installée dans la Rade de Villefranche qui a rapproché ses oreilles et son cœur de cette musique venue d'Amérique. Elvis Presley est évidemment une grande influence pour le jeune artiste. Son nom de scène, Dick Rivers, est d'ailleurs une référence directe au King puisqu'Elvis incarnait un certain "Deke Rivers" dans le film Loving You de Hal Kanter sorti en 1957.

En 1962, Dick Rivers quitte ses Chats Sauvages pour sa carrière solo. Il est, avec Johnny Hallyday et Eddy Mitchell, l'un de ceux qui a popularisé le rock'n'roll en France en reprenant et adaptant les codes venus de la scène outre-Atlantique.



Plus d'information à venir sur RTL.fr...