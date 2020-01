Netflix : quels sont les films et séries les plus regardés en 2019

publié le 30/12/2019 à 23:11

Certains programmes ont remporté un franc succès, en 2019, sur la plateforme Netflix. Le géant américain du streaming a compté quelques pépites : La Casa de Papel, le très attendu The Irishman de Scorcese, ou encore Family Business.

Netflix a publié, lundi 30 décembre, le classement de ses contenus le plus regardés en 2019 : les programmes qui ont bénéficié d’une forte promotion ont été les plus vus, rapporte le Huffington Post. La Casa de Papel, la célèbre série espagnole, ouvre le classement, toutes catégories confondues, avec sa saison 3, sortie le 19 juillet. Depuis 2017, elle remporte un large succès sur la plateforme : 35 millions d'abonnés ont regardé la dernière saison la première semaine de sa sortie en France.

> La Casa de Papel, saison 3, bande-annonce (Série Netflix, 2019) Crédit Image : Manuel Fernandez-Valdes/Netflix |

Viens ensuite, The Witcher (2e) et 6 Underground (3e), avec Ryan Reynolds et Mélanie Laurent. On retrouve enfin des séries, Sex Education (4e), Umbrella Academy (5e), Stranger Thing (6e) et You (7e), dont la deuxième saison est disponible depuis le 26 décembre.



En France, Banlieusards de Kery James devient le 3e film le plus regardé en 2019 devant The Irishman, de Martin Scorsese. Les séries françaises ont pu également s’imposer, avec le succès de Family Business, en 8e place.

Les documentaires Netflix ont aussi eu leur lot de perles rares, plébiscités par les abonnés : Notre planète, puis Grégory ont ouvert le classement. Les Étoiles vagabondes, de Nekfeu figurent également dans le top du classement.