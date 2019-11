Renaud rassure sur sa santé et tire à boulets rouges sur la presse people

publié le 13/11/2019 à 07:41

"Je vais bien contrairement à ce qu'ont pu écrire les écrivaillons de la presse people, de la presse de caniveau, de la presse poubelle ! Renaud va mieux et sa mémoire fonctionne très bien. Aucune des rumeurs concernant sa santé colportées dans la presse n'a échappé au chanteur français. [Ils ont écrit] que j'avais un cancer du foie, une cirrhose, que j'avais plus que 6 mois à vivre... La semaine d'après, je n'avais plus que 3 jours à vivre", se lamente Renaud au micro de RTL.

"Ensuite ils m'ont attribué la maladie de Parkinson, un AVC fulgurant qui m'aurait touché. 'Renaud terrassé par un AVC' pouvait-on lire. Et ensuite, ce qu'ils ont trouvé de mieux c'est de dire : Renaud tremble donc il a la maladie de Parkinson. C'est n'importe quoi !, clame l'artiste qui s'apprête à sortir son tout nouvel album Les Mômes et les enfants d'abord. Le dernier en date c'est un article qui dit que je suis SDF, que je suis ruiné et que je dors sur un banc. C'est une insulte pour les vrais SDF de me comparer à eux. C'est n'importe quoi. Donc oui, la presse people ne m'a pas épargné".

Même s'il essaye de prendre de la distance pour se protéger, Renaud a souffert de ces rumeurs insistantes. "Oui ça me blesse, ça me révolte et ça me fait marrer en même temps. Je n'ai rien de tout ça, je suis en pleine forme. Je ne bois que de l'eau depuis 10 mois. Je n'ai pas touché une goutte d'alcool depuis. La dernière cure de désintoxication que j'ai fait dans une clinique du sud de la France a réussi. Je me sens mieux, je fais même un peu de sport, du vélo d'appartement, de la marche. J'aime pas l'alcool, je n'en ai pas besoin, je n'en ai plus envie. J'ai décroché complètement."

Conséquence de cette séquence médiatique difficile, Renaud réservera ses interviews à quelques médias triés sur le volet. Pas question de sortir le tapis rouge pour certains magazine ou de se répéter lors d'une tournée médiatique.