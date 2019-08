et AFP

publié le 10/08/2019 à 15:23

Jeffrey Epstein, le financier américain accusé d’agressions sexuelles sur des mineures, s'est suicidé dans la prison de New York où il attendait son procès, annoncent samedi 10 août les médias américains.

Selon le New York Times, qui cite des responsables sous couvert d'anonymat, le financier déchu âgé de 66 ans s'est pendu dans sa cellule et son corps sans vie a été retrouvé samedi matin vers 7H30.

Le milliardaire avait déjà été retrouvé fin juillet allongé par terre dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center, une prison de Manhattan, avec des marques sur le cou, après ce qui avait été présenté comme une possible tentative de suicide. Les blessures étaient toutefois à ce moment-là sans gravité et il s'était ensuite présenté dans les jours suivant à une audience judiciaire.

Il était passible de 45 années d'emprisonnement.

Jeffrey Epstein était accusé d'avoir organisé, pendant plusieurs années, un réseau constitué de dizaines de jeunes filles sous influence, certaines collégiennes, avec lesquelles il avait des rapports sexuels dans ses nombreuses propriétés. Inculpé le 8 juillet d'exploitation sexuelle de mineures et d'association de malfaiteurs en vue d'exploiter sexuellement des mineures, il était passible de 45 années d'emprisonnement. Son procès devait s'ouvrir au mieux en juin 2020.

Le financier dont la fortune est estimée à plus de 500 millions de dollars avait été débouté, le 18 juillet, d'une demande de remise en liberté sous caution. Généralement utilisé pour les justiciables en attente de leur procès, le Metropolitan Correctional Center est considéré comme l'un des établissement pénitenciers les plus sûrs des Etats-Unis. Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias "El Chapo", y a notamment séjourné durant plus de deux ans.