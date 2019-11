L'actrice et chanteuse Marie Laforêt est décédée à l'âge de 80 ans

publié le 03/11/2019 à 12:51

La chanteuse et actrice Marie Laforêt est décédée samedi 3 novembre à Genolier (Suisse), à l'âge de 80 ans, a annoncé sa famille à l'AFP. Les causes de la mort de l'interprète des Vendanges de l'amour ou Viens, viens sur la montagne n'ont pas été précisées.

Surnommée "la fille aux yeux d'or" (en fait, ils étaient jaunes-verts), elle a joué dans 35 films et vendu plus de 35 millions d'albums, au long d'une existence bien peu rectiligne. L'artiste née en 1939 à Soulac en Gironde s'est d'abord faite remarquer sur grand écran, dans le film Plein soleil, au côté d'Alain Delon, en 1960. Marie Laforêt a également tourné avec des réalisateurs comme Georges Lautner, Henri Verneuil ou encore Pierre Granier-Deferre, Michel Deville, Jean-Pierre Mocky...

C'est aussi dans les années 60 qu'elle connaît le succès en tant que chanteuse. En 1963 précisément, sort son premier 45 tours : Les vendanges de l'amour, écrit par Danyel Gérard. C'est le succès et les tubes vont s'enchaîner. On lui doit notamment Manchester et Liverpool, Ivan, Boris et moi, Il a neigé sur Yesterday (chanson-hommage aux Beatles) ou encore Mon amour, mon ami.

> Marie Laforêt "Il a neigé sur yesterday" | Archive INA

Tout en se tenant à l'écart du show-biz, elle remplit l'Olympia en 1969, tourne dans le monde entier. "Je n'ai pas une voix, j'ai un timbre", notait-elle pourtant, minimisant son talent personnel et ajoutant, comme pour bien montrer qu'elle n'était dupe de rien, ne pas "avoir honte de faire ce que je fais : interpréter au premier degré des chansons populaires".

Petit à petit, elle renonce aux enregistrements, privilégie l'écriture (elle écrit ses propres chansons mais aussi un livre remarqué: "Contes et légendes de ma vie privée"), s'installe à Genève (elle aura la double nationalité franco-suisse) où elle tient une galerie d'art.

Des relations familiales compliquées

En 1994, elle publie une compilation de ses chansons en quatre volumes, parcourant ses 30 ans de carrière. Elle fait aussi du théâtre : en 2000, elle interprète une bouleversante Maria Callas (nominée aux Molières).



Marie Laforêt s'est mariée cinq fois, a eu trois enfants avec Judas Azuelos, homme d'affaires d'origine marocaine juive, puis avec Alain Kahn-Sriber, homme d'affaires et collectionneur d'art. Sa fille, Lisa Azuelos, réalisatrice du film LOL avec Sophie Marceau, ne cachait pas de difficiles relations avec sa mère, laquelle, de son côté, admettait avoir été parfois trop absente avec ses enfants.