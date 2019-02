publié le 19/02/2019 à 13:53

Karl Lagerfeld, créateur emblématique de la maison Chanel, est décédé ce mardi 19 février. Reconnaissable avec ses lunettes noires, son catogan et ses cheveux blancs, le créateur d'origine allemande a toujours fait en sorte d'entretenir le mystère autour de sa personne : ses amitiés, ses amours... Mais aussi sa naissance.



Si le "Kaiser" ("l'Empereur") avait supposément 85 ans lorsqu'il est mort, personne ne connaît réellement son âge avec certitude. "Je n'ai pas d'extrait de naissance, il a été brûlé pendant la guerre [dans la ville] où je suis née", répondait-il inlassablement.

Un flou qui était loin de le chagriner : fidèle à lui-même, il préférait même s'en amuser. "Je m'en fous de toute façon, si j'étais plus âgé, je serais ravi. Ce serait encore plus spectaculaire". Une particularité qu'il prenait soin d'entretenir : "Je ne tiens pas à ce qu'on me connaisse trop bien, car je trouve ça amusant de jouer au chat et à la souris dans tous les domaines".