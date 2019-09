"Club Dorothée" : l'animatrice Ariane Carletti est décédée

publié le 04/09/2019 à 11:09

Ariane Carletti, comédienne, productrice et animatrice de télévision est décédée le 3 septembre 2019 à 61 ans. Ses enfants Éléonore et Tristan et son frère Denis ont annoncé sa disparition dans un communiqué. Ariane Carletti était une figure iconique du Club Dorothée.

Née en 1957 à Paris, Ariane Carletti, fille du réalisateur Raoul André et de l'actrice Louse Carletti, démarre sa carrière au théâtre en 1977. Elle a notamment créé plusieurs pièces telles La Culotte de Jean Anouilh et joué dans dans Le Cid de Corneille. C'est dans les années 80 que la comédienne fait ses premiers pas à la télévision dans Récré A2 sur Antenne 2 pour remplacer Dorothée alors en tournage pour Pile ou face de Robert Enrico.

Ariane Carletti participe également à l'émission musicale Discopuce où elle interprète avec Dorothée et les animateurs du Club Dorothée, les grands tubes de la chanson française. Entre-temps, l'animatrice tourne au cinéma dans Les Surdoués de la première compagnie puis dans La nuit du risque. Ariane Carletti poursuit aussi sa carrière dans la musique en accompagne Dorothée sur les scènes de l'Olympia, du Trocadéro et dans une tournée en France pour les comédies musicales Dorothée au pays des chansons, Dorothée tambour battant ou encore Au royaume de Diguedondaine.

Le succès dans le Club Dorothée

L'année 1987 marque un tournant dans la carrière d'Ariane Carletti. Elle rejoint le célèbre Club Dorothée dont elle devient une figure emblématique. Pendant 10 ans, les deux présentatrices feront le show dans cette émission culte diffusée sur TF1. La comédienne présentera ensuite sa propre émission, Club mini, en duo avec Jacques Jakubowicz dit Jacky, animateur de télévision d'Antenne 2 (Les Enfants du Rock, Platine 45) et du Club Dorothée.

> Club Dorothée : le medley des tubes (60 CHANSONS)

Nombreux et nombreuses sont les téléspectateurs à se rappeler qu'Ariane Carletti a aussi interprété les génériques de nombreux dessins animés cultes. Difficile de ne pas associer l'animatrice à Dragon Ball et Dragon Ball Z, sans oublier Charlotte aux fraises et Les Bisounours. Elle continue ses tournées de comédies musicales en compagnie de l'équipe du Club Dorothée.

> Ariane : Dragon Ball Z - Remix (Clip officiel)

Dès 1996, elle participe à la production de plusieurs fictions dont L'École des passions et 2be3 : Pour être libre. Après la fin du Club Dorothée en 1997, elle crée sa société de production Triniore, puis devient directrice littéraire et productrice Artistique. Le public la retrouve en 2002 dans Ne Meurs pas avec Roger Hanin, un film diffusé sur France 2. En 2010, elle revient sur la scène de l'Olympia en première partie de Dorothée, où elle interprète Dragon Ball Z. Elle produit également la pièce Scènes d’été pour jeunes gens en maillots de bain dans laquelle joue sa fille Eléonore.



"Elle laissera un vide immense dans le cœur de sa famille, ses amis et tout ceux qui ont eu la chance de croiser sa route", concluent ses proches dans le communiqué.