Raymond Poulidor, géant du cyclisme français, est décédé

publié le 13/11/2019 à 09:32

C'est un monument du cyclisme français qui nous a quitté. Raymond Poulidor, vainqueur de 7 étapes sur le Tour de France, course à laquelle il a terminé huit fois sur le podium, est décédé ce mercredi 13 novembre à l'âge de 83 ans. Originaire de la Creuse, l'ancien champion avait déjà été hospitalisé en raison d'une "grande fatigue", en octobre 2019.

"Poupou" comme on l’appelait a marqué l'histoire du Tour de France, malgré son image d'"éternel second". En effet, en 14 participations (entre 1962 et 1976), il a terminé huit fois sur le podium sans jamais gagner, ni même porter le maillot jaune. Il a tout de même remporté le Tour d'Espagne en 1964, ainsi que les Classiques Milan-San Remo en 1961 et la Flèche wallonne en 1963.

À son immense palmarès, on peut également ajouter deux Paris-Nice (1972 et 1973) et deux Critérium du Dauphiné libéré (1966 et 1069). Après 18 saisons au plus haut-niveau, Poulidor s'était retiré du peloton en 1977. Depuis quelques années, il intervenait sur le Tour de France avec la banque LCL, partenaire du maillot jaune.

Hospitalisation en octobre 2019

C'est justement après la Grande Boucle 2019 que l'état de santé de l'ancien champion a commencé à se détériorer. En octobre 2019, il avait dû être hospitalisé à Saint-Léonard-de-Noblat (Nouvelle-Aquitaine), en raison d'une "grande fatigue", selon son épouse.

"Raymond est très fatigué depuis le dernier Tour de France", a expliqué sa femme Gisèle Poulidor, sans donner d'autres précisions sur son état de santé.