Confinement : 10 podcasts à écouter pour vous changer les idées

publié le 28/03/2020 à 08:15

C'est bientôt la fin de cette nouvelle semaine de confinement. Vous avez réussi à gérer du mieux possible télétravail, vie de famille, école à la maison, quand arrive le week-end. Mais cette fois, pas possible de prévoir une sortie au parc ou cinéma, confinement oblige.

Ce n'est pas pour autant que vous devez déprimer dans votre appartement. Vous en avez marre de binge-watcher des séries ? Vous ne savez plus quels films voir ou revoir ? Vos rayons de bibliothèque vous font de l’œil, mais vous n'avez pas envie de lire ? Et si vous vous mettiez au podcast ? Des émissions, des témoignages et des décryptages qui vous feront passer du bon temps, découvrir de nouveaux savoirs, voire danser et chanter.

Pour vous aider dans ce confinement, la rédaction de RTL vous a sélectionné 10 podcasts à écouter seul ou en famille pour les amateurs et amatrices de cinéma, musique et société. Bonne écoute !

Si vous aimez le cinéma, les séries et les jeux vidéo

Outre notre sélection de comédies musicales et de sagas de la pop culture à(re)voir, découvrez nos podcasts pour en savoir plus sur les univers du cinéma et des séries. Le podcast Les Films Mythiques, animé par Thierry Cheze, journaliste cinéma, raconte l’histoire d’un classique du 7e art diffusé dans la collection Les Films mythiques sur Paris Première. Les deux premiers épisodes vous entraînent dans les univers de Ghost, le classique des années 80 avec Demi Moore et Patrick Swayze et d'Usual Suspects, le thriller culte de Bryan Singer.



Si vous aimez une galaxie très très lointaine, les dragons, les écoles de sorciers et les séries de zombies qui ne prononcent pas le mot 'zombie', foncez sur RTL Pop Culture. Les journalistes Aymeric Parthonnaud et Capucine Trollion décortiquent les actualités des mondes imaginaires. Pour ce week-end spécial confinement, plongez-vous dans l'univers futuriste et impitoyable de la nouvelle saison de Westworld, ou choisissez The Outsider, la série HBO adaptée du livre de Stephen King qui va vous scotcher.

Si vous avez envie de danser et de chanter

Qui dit confinement ne dis pas arrêt d'activités sportives que vous pouvez réaliser chez vous, ni d'activités musicales. Profitez-en pour (re)découvrir les dessous des titres cultes de l'histoire de la musique avec Pop Rock Collection, animée par Carole Vega de RTL2. Pour son premier épisode, elle vous fera danser sur Another One Bites The Dust de Queen. Pour en savoir plus sur la vie de Bob Sinclar, branchez-vous sur All Stars de Fun Radio. Le DJ mondialement connu revient sur les différents déclics qui ont jalonné son parcours. Et si vous avez envie d'un concert du Grand Studio RTL, ne manquez pas les performances de Marc Lavoine et de la troupe des Souliers Rouges, Mika ou encore Imany.

Pour voyager aux États-Unis sans bouger du canapé

Comment se passe la vie aux États-Unis touchés par le coronavirus ? Chaque semaine, le journaliste Philippe Corbé, nous adresse une lettre d’Amérique pour partager son regard sur ce pays complexe, dirigé par l’indomptable Donald Trump. Au programme pour votre week-end, une sélection d’œuvres qui permettent, en ces temps de confinement, de mieux cerner l'Amérique d'hier et d'aujourd'hui, ou comprenez pourquoi les Américains risquent de voter pour le président le plus vieux de leur histoire.



Pour une plongée musicale dans le New York d'hier, partez dans les allées de la Grosse Pomme en compagnie de Gaëtan Roussel. Avec J't'emmène à New York, de Bob Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Laissez-vous emporter entre le Harlem et le Bronx pour la naissance du hip-hop, et le New York devenu la muse des artistes de jazz et du cinéma.

Pour satisfaire votre curiosité

Rendre l'économie accessible au grand public, tel est le défi relevé par Capital, le magazine présenté par Julien Courbet sur M6. Toutes les deux semaines, vous pourrez retrouver sur le podcast, un reportage de l’émission. En sélection pour ce week-end, ce qui se cache derrière l'huile de coco, le nouvel élixir de beauté ou faut-il jeter votre lave-linge quand il tombe en panne ? Dans un autre registre avec le podcast Tilt, des anonymes racontent comment ils ont décidé d’adopter un comportement beaucoup plus responsable et durable et l’ont mis en pratique au quotidien. Perrine raconte ainsi comment elle a réussi à adopter un mode de vie (presque) zéro déchet. Et dans l'émission La curiosité est un vilain défaut, Thomas Hugues et Sidonie Bonnec vous expliquent comment bien dormir et gérer vos troubles du sommeil, ou les histoires des grands poèmes de Verlaine à Victor Hugo.