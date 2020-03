37. Pourquoi les Américains vont élire le président le plus vieux de l'Histoire

publié le 17/03/2020 à 07:15

En novembre 2020, Donald Trump aura 74 ans, Joe Biden 78 ans et Bernie Sanders 79 ans. Si c’est un des démocrates qui l’emporte, il sera le président le plus âgé de l’Histoire américaine. Cette génération, née pendant où à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, aura alors en charge d’imaginer l’Amérique des années 2020 et au-delà.

L’âge du "capitaine", c’est justement l’un des arguments de cette campagne. Pete Buttigieg, qui a depuis rallié Joe Biden, est né en 1982. Pour nombre de seniors, il incarne en cela l’avenir du pays. À l’inverse, les partisans de Bernie Sanders, qui sont en majorité des jeunes, mettent en avant ses 40 ans d'expérience politique comme une qualité indéniable.

Dans ce combat entre septuagénaires, le président américain apparaît de fait comme le plus jeune et ne se prive d'ailleurs pas d’en faire état, ironisant régulièrement sur ses adversaires "Je suis un homme jeune et dynamique. Je regarde Joe (Biden), je ne sais pas pour lui".

