"Ghost" : comment le film avec Demi Moore et Patrick Swayze est devenu mythique

Une scène de poterie culte, le couple Demi Moore-Patrick Swayze, des dialogues inoubliables... Ghost, de Jerry Zucker, est sans conteste un film mythique. Plébiscité par le public, il a été deuxième plus gros succès d’une année 1990 pourtant particulièrement riche, entre Terminator 2, Danse avec les loups et La Belle et la bête de Disney.

Le long-métrage, qui mêle habilement thriller, surnaturel et comédie romantique, raconte l'histoire de Sam Wheat. Ce banquier new-yorkais assassiné en pleine rue va, avec l’aide d’une voyante bien azimutée (Whoopi Goldberg), rentrer en contact de l’au-delà avec sa femme pour découvrir qui l’a tué.

Mais comme c’est souvent le cas dans l’histoire du septième art, avant d’atteindre le sommet, le destin de Ghost n’eut rien d’un long fleuve tranquille...

Ghost est diffusé le jeudi 26 mars, à 20h50, sur Paris Première.

