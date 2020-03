publié le 27/03/2020 à 06:02

Ces auteurs et autrices de livres jeunesse sont confinés comme vous. Alors, ils et elles ont décidé d'unir leurs talents pour vous offrir chaque jour une histoire absolument inoubliable. Au programme : de l'aventure bien sûr, du suspense, mais aussi de l'amour...



Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque aux enfants et à leurs parents. Dans ce tout premier épisode de Lis-moi une histoire, un nouveau podcast RTL, nous vous proposons : Péronnille la chevalière, une merveilleuse aventure où l'héroïne démonte les codes du conte traditionnel. Un conte résolument moderne.

Péronnille est chevalière. Elle combat les méchants et défend les royaumes. Amoureuse du prince à la mandoline, elle doit passer trois épreuves pour pouvoir l’épouser...



Péronnille est chevalière, est ici lu par Marie Darrieussecq, son autrice. Le livre, disponible en librairies, est illustré par Nelly Blumenthal.

>> Lis-moi une histoire est un podcast quotidien présenté par Laurent Marsick. Chaque épisode, vous propose une histoire passionnante, fascinante, instructive, lue par son autrice ou son auteur. Tous les contes sélectionnés dans ce podcast sont publiés aux éditions Albin Michel Jeunesse.