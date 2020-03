"The Outsider" : la série HBO adaptée du livre de Stephen King qui va vous scotcher

publié le 12/03/2020 à 15:02

Voilà une série qui n’a pas trop fait parler d’elle et pourtant c’est un des petits bijoux de cet hiver. The Outsider est l’adaptation d’un roman de l’immense Stephen King et une série HBO, gage de qualité absolue à la télévision : Game of Thrones, Westworld, Watchmen, His Dark Materials, Six Feet Under..., c'est eux.



The Outsider propose une histoire effrayante sans pour autant basculer totalement dans le genre horrifique. Stephen King mélange une nouvelle fois avec habilité le quotidien d’une petite communauté américaine et la fait plonger lentement dans un abysse infernal. L’histoire de se déplie en 10 épisodes d’un peu moins d’une heure chacun. Ils sont tous disponibles et donc vous pouvez les "binger" en toute tranquillité.



Que vaut cette série qui oscille très habillement entre drame familial, enquête de police et mystère surnaturel ? Cet épisode du podcast RTL Pop Culture va répondre à toutes vos questions et mettre une ligne de plus dans votre programme de visionnage.

