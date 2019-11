publié le 15/11/2019 à 18:01

On ne le présente plus. Coach pour The Voice France mais aussi pour la version italienne où il anime également une émission phare. Philanthrope et acteur, Mika est surtout un chanteur de renom.

Douze ans après son premier album, Michael Holbrook Jr. de son vrai nom, renoue avec une forme d'innocence dans My Name Is Michael Holbrook. On retrouve toujours des arrangements pop-électro, mais quelques titres sont plus organiques avec du piano et des cordes. Tout en faisant des clins d’œil à George Michael, Prince et Queen, l'album est un kaléidoscope intime qui évoque l'importance de vivre le moment présent, la famille, la peur d'aimer. Baptiser son album de la sorte, c'est une manière d'avouer que Mika, son alias, lui a un peu échappé ces dernières années.

Sur la scène du Grand Studio, l'artiste interprète des extraits de son nouvel album. Il donnera plusieurs concerts en France à l'occasion de sa tournée Revelation Tour, du 15 novembre au 14 février 2020.

Lauren Daigle

Elle a fait frissonner le public. Lauren Daigle était également en live sur la scène de RTL. La jeune américaine est une autrice et interprète de musique chrétienne contemporaine. Née à Lafayette, en Louisiane, l'artiste publie son premier album en 2015 intitulé How Can It Be. Un disque qui a atteint la première place du classement Billboard dédié aux albums chrétiens et a été certifié platine.

Avec sa voix profondément puissante et une mélodie mélancolique qui rappelle l'artiste Adèle, elle s'inscrit, depuis son passage dans l'émission American Idol, comme un phénomène de la pop-soul américaine.

Xavier Mateu

Issu d’une famille de musiciens, c'est presque comme une évidence que Xavier Mateu s'est tourné vers la musique dès son plus jeune âge. En 2017, il est révélé grâce à la Nouvelle Star dont il est le grand gagnant.



Après un EP, sorti en avril 2019, il avait dévoilé son premier album Renaître à nouveau, le 18 octobre dernier, dont il nous présente des extraits sur la scène du Grand Studio RTL.