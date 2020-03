Zéro déchet : comment dire adieu aux emballages et au plastique

publié le 09/03/2020 à 04:01

354. C’est le nombre de kilos d’ordures ménagères produites en moyenne par personne chaque année en France. À l’échelle mondiale, c’est 2 milliards de tonnes de déchets solides qui sont produites chaque année. En 2050, selon la Banque mondiale, ce nombre grimpera à 3,4 milliards.

Brûlés, enfouis dans la Terre, laissés à l’abandon au milieu de la nature, formant un nouveau continent en plein milieu de l’océan, ces déchets participent à la dégradation de l'environnement et à la menace d’espaces maritimes et animales.

Dans le premier épisode de Tilt, un nouveau podcast RTL, Perrine raconte comment elle a adopté un mode de vie (presque) zéro déchet et a réussi à réduire son empreinte carbone. De la salle de bain à la cuisine, en passant par la façon de faire ses courses, c’est tout un quotidien qui a changé. Pas en un jour bien sûr. C’est un long cheminement...

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcast

>> Tilt, une série de 10 épisodes exceptionnels à retrouver un jeudi sur deux. Tilt est un podcast d’histoires vraies sur des modes de vies, plus responsables plus en accord avec l’environnement, plus épanouissants. Un podcast RTL.