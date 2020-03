1. Queen : « Another One Bites The Dust », une basse de légende

Ce titre de Queen est l’un des plus grands morceaux de l’histoire du rock. Another One Bites The Dust est un coup de génie, un chef d’œuvre, un classique, composé une fois n'est pas coutume pas par Freddie Mercury ou Brian May mais par John Deacon.

C'est en furetant dans les studios où enregistre le groupe Chic et en observant le jeu de Bernard Edwards, que le bassiste de Queen a l'idée de proposer un morceau, où il joue évidemment de la basse, mais aussi de la guitare rythmique, quelques percussions et du piano.

Le résultat est un morceau atypique et indémodable, avec, forcément, une ligne de basse reconnaissable entre mille appuyant le refrain "Another One Bites The Dust". Un titre, très dansant, voire funky et disco qui surprendra Freddie Mercury le chanteur, Brian May le guitariste et Roger Taylor le batteur.

À tel point que Another One Bites The Dust a bien failli ne jamais sortir en single. Mais c'était sans compter l'intervention de Michael Jackson un grand fan du groupe qui les persuadera. Et ce sera l'un des plus gros cartons de Queen aux USA et ailleurs d’ailleurs.

