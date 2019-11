publié le 01/11/2019 à 17:40

Imany c'est un million de disques, deux albums magistraux et près de 600 concerts. La chanteuse française, qui nous avait envoûté avec You Will Never Know et bougé avec Don't Be So Shy, est sur la scène du Grand Studio RTL.

Après le succès planétaire de son second album The Wrong Kind Of War, la Martégale s'est lancé pendant deux ans dans une grande tournée. Le disque est certifié platine en France, porté par le single Don't be so shy, hit le plus streamé dans plus de 15 pays.

Et pour immortaliser cette tournée, ses deux concerts au Casino de Paris ont été filmés et enregistrés pour son nouveau projet Live at the casino de Paris disponible depuis le 25 octobre. En plus de ses plus gros succès, elle y chante d'un élégant soul rauque puisé dans les fossiles même du blues, des reprises de Terence Trent D'Arby et encore de Queen.

Elle sort par la même occasion un album de quatre nouveaux titres studio, où elle confirme la puissante douceur de sa voix.

Anwar

Anwar en concert dans le "Grand Studio RTL"

En live sur RTL était également présent l'exaltant groove d'Anwar. Cet auteur, compositeur et interprète bruxellois est un artiste autodidacte dont l'univers musical s'est construit sur les routes.

Anwar est en effet un nomade ; sa voix transpire le soul et le reggae, mais la pop n'est jamais bien loin. Dans son premier album en 2006, on entend ses influences, du soul funk de James Brown à l'afrobeat de Fela Kuti. Le mélange rappelle Ben Harper ou encore Charlie Winston. Anwar, "la lumière", détient néanmoins sa propre signature dont il marque les routes de la Belgique au Maroc, à Barcelone, en Italie, en Allemagne et sur la scène du Grand Studio RTL.

L'artiste sortira un EP en mars 2020 et prépare déjà la sortie de son nouvel album cet Eté. En attendant, Anwar sera présent au New Morning de Paris, le 30 janvier 2020.

Michael Kiwanuka

Michael Kiwanuka - You ain't the problem Crédit : Jules Peroni

Les plus cinéphiles reconnaîtront l'artiste qui a prêté son émouvante chanson Cold Little Heart au générique de la série Big Little Lies. Michael Kiwanuka était sur la scène du Grand Studio RTL à l'occasion de la sortie de son nouvel album ce jour de Toussaint 2019.



L'artiste britannique s'était confié au magasine Les Inrockuptibles sur la fierté qu'il avait pour son nom, "on m’a conseillé de prendre un pseudonyme. On a également souvent mal prononcé mon nom, mais je n’ai jamais imaginé en changer afin de favoriser un quelconque succès. Je ne peux pas renier mes racines africaines, et mes nouvelles chansons parlent exactement de ce sentiment". Ainsi son album porte cette fierté, à travers ses chansons, mais aussi dans l'intitulé même du disque : Kiwanuka.



Dans Home Again, il nous avait déjà habitué à son univers automnal, sa voix suave et son inspiration soul à la Withers et Marvin Gaye. Mais cette fois il nous emmène plus loin; Kiwanuka nous délecte comme un véritable vinyle de la soul des années 70. L'artiste jouera à Paris, Salle Pleyel, ce le 23 Novembre 2019