2/5. New York, fabrique à rêves et muse du jazz et du cinéma

publié le 19/03/2020 à 07:31

New York est une terre de fantasmes. On y rêve, on y crée et on y espère comme nul par ailleurs. Comment cette ville a-t-elle inspiré les musiciens et les artistes ? Des boîtes de jazz mythiques de la ville aux soirées délurées dans les appartements de Manhattan ? David Bowie, Andy Warhol, le Blue Note, le Velvet Underground sans oublier quelques bijoux du septième art inspirés par cette mégalopole unique... Nous continuons notre promenade tout en son dans les rues de New York.

Dans J’t’emmène à New York, un nouveau podcast RTL 2, le chanteur et animateur Gaëtan Roussel vous plonge dans l’histoire musicale de cette ville mythique. De Dylan à Madonna, du jazz au hip-hop, la voix de Louise Attaque se promène dans les rues de la Grosse Pomme et dans ses souvenirs. Vous découvrirez en quoi New York est une symphonie de rues, avec ses bruits si reconnaissables qui peuplent notre imaginaire depuis longtemps.



New York est une musique colorée de blues, de rock, de punk, de salsa… Un mélange festif contenu dans une ville à angle droit. C’est cette cartographie musicale que Gaëtan Roussel vous fait visiter dans ce podcast.

