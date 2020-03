Coronavirus : comment le confinement bouleverse notre quotidien

publié le 20/03/2020 à 08:24

Dans cet épisode de Coronavirus RTL avec vous, nous allons parler du contrecoup du confinement. Après quatre journées et trois nuits, beaucoup de Français commencent seulement à comprendre ce que va être cette vie enfermée pendant quelques semaines. Et même les plus optimistes vont devoir passer ce premier weekend de printemps calfeutrés.

Aussi, nous allons donner la parole dans ce podcast à des psychiatres qui vont nous soumettre leurs conseils et répondre aux questions soumises par les auditeurs de RTL dans nos éditions spéciales.

Vous entendrez d’ailleurs la colère de soignants et d’agents hospitaliers qui voient de près la vague qui est en train de déferler sur nous.

Mais aussi le témoignage bouleversant d'un auditeur de Sarreguemines, en Moselle, qui décrit à Julien Sellier et Marina Giraudeau non seulement son désespoir, mais aussi le visage sombre qu’offrent certains Français ces derniers jours, loin de la promesse de fraternité.

Abonnez vous à ce podcast Apple Podcasts

>> Coronavirus : RTL avec vous. Chaque jour, la rédaction de RTL vous accompagne pendant le confinement et tente de répondre aux nombreuses questions que vous vous posez. Philippe Corbé et nos journalistes vous donnent des informations qui peuvent vous servir, vous, votre famille, vos proches. Ensemble, nous allons vivre ces moments difficiles.