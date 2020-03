Confinement : le télétravail est-il le nouveau travail à la chaîne ?

et Catherine Mangin

publié le 23/03/2020 à 17:59

Pour respecter le confinement et empêcher la propagation du coronavirus, le télétravail est devenu une nécessité, au point que certains pronostiquent un essor durable pour cette forme d'activité. Il s'impose d'autant plus qu'aujourd'hui sur la planète plus d'un milliard de personnes sont confinées. Mais le télétravail occupera-t-il toujours une place majeure lorsque la crise sera passée ?

Peu probable, estime François Lenglet. Car si aujourd'hui bon nombre sont dans l'obligation de télétravailler, il y a une chose que beaucoup voudront retrouver une fois le confinement levé : la convivialité et les contacts avec leurs collègues. Cette période va faire réaliser à beaucoup à quel point nous tenons à cela.

Il y a quelques jours, l'économiste Daniel Cohen expliquait en parlant du télétravail qu'il s'agissait en quelque sorte d'un retour au travail à la chaîne. Difficile pourtant de faire un réel parallèle entre les deux tant les conditions de travail et les secteurs concernés sont éloignés. En effet, si le travail à la chaîne concerne surtout les métiers manuels, le télétravail est quant à lui possible pour les travailleurs du secteur des services, ceux qui ne fabriquent pas. "Plutôt que le travail à la chaîne, je vois plutôt le retour du travail payé à la tâche", souligne François Lenglet.

Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast quotidien présenté par François Lenglet et Catherine Mangin

