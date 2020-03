publié le 06/03/2020 à 17:03

3 ans et demi après l'album avec Arthur H et Cœur de Pirate, voici la version scénique des Souliers Rouges aux Folies Bergères jusqu'au 19 avril 2020. Une adaptation audacieuse et éthérée, il n'y a pas de décor ou presque, pas de musiciens sur scène, pas de dialogues en 1h45 de spectacle. Comme dans un opéra rock, seules les chansons racontent l'histoire. Il faut donc être très concentré pour entrer dans Les Souliers Rouges.

Librement inspirées des Chaussons Rouges d'Andersen, les chansons ont été écrites et composées par Marc Lavoine et son compositeur fétiche Fabrice Aboulker. "Ça fait très longtemps qu'il [Fabrice Aboulker] veut faire une comédie musicale ou un conte musical. On avait fait plusieurs tentatives qui ont échoué. Et puis, ça m'a plu parce que ça m'a évoqué La Beauté du diable ou aussi L'Enfer de Clouzot. Le problème entre des hommes et une femme, ces pactes qu'on passe de temps en temps, un petit peu pour des mauvaises raisons", explique Marc Lavoine au micro de RTL.

Au casting : Guilhem Valayé vu dans The Voice dans le rôle du chorégraphe, Loryn Nounay repérée sur Instagram en danseuse et Benjamin Siksou révélé dans Nouvelle Star en 2008 dans la peau du journaliste. Le trio est entouré d'une petite troupe de danseurs et la chorégraphie est signée de l'étoile retraitée Marie-Agnès Gillot, qui navigue entre classique et contemporain.