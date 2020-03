Victor Hugo, Verlaine, Rimbaud : l'histoire des grands poèmes

et Thomas Hugues

À l’occasion du Printemps des poètes qui débute le 5 mars on découvre les petites histoires qui se cachent derrière les grands poèmes français avec notre invité l’écrivain et spécialiste de la littérature et de la poésie Jean-Joseph Julaud.

Que raconte '' Le Lac '' de Lamartine ? De qui s'est-il inspiré ? Est-ce fréquent dans la poésie ? A-t-il rapidement eu du succès ? Dans quelles circonstances Charles Baudelaire a-t-il vu souffrir '' L'Albatros '' avant d'en écrire le poème ? Qu'est-il arrivé à la fille de Victor Hugo, Léopoldine, pour qu'il écrive son poème devenu célèbre '' Demain, dès l'aube '' ? Comment a-t-il survécu à ce chagrin ?

Notre invité reviendra sur l'écriture par Paul Verlaine du poème '' Le ciel est par-dessus le toit '', que l'auteur a écrit en prison après avoir tiré au pistolet sur son amant Arthur Rimbaud.

A lire : Anthologie de la poésie française chez First.

